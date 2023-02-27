В Москве ФСБ пришла с обысками к анархистам по делу «Сети». Против аспиранта МГУ Азата Мифтахова начали проверку

Сотрудники ФСБ провели обыски у анархистов и их родственников в рамках расследования уголовного дела о якобы существовавшей «московской ячейке» сообщества .

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, несколько ранее осужденных фигурантов «Сети», имена которых не раскрываются, этапировали в Москву в СИЗО «Лефортово», где они дали показания против анархиста и аспиранта МГУ , отбывающего срок по делу о нападении на офис «Единой России».

Источник ТАСС заявил, что допрошенные фигуранты дела «Сети» указали на Мифтахова как на одного из участников «московской ячейки» сообщества «Сеть». Следователи проверяют эти показания, добавил он.

Соратники Азата Мифтахова сообщили 16 февраля в телеграм-канале FreeAzat!, что ФСБ готовится предъявить ему обвинения по делу «Сети». По их данным, показания против Мифтахова дал петербургский фигурант «Сети» , который говорил, что после задержания под пытками согласился дать признательные показания.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина сообщила «Медиазоне», что утром 27 февраля обыски прошли у людей, «которые считаются анархистами по убеждениям». «Речь идет именно о наличии якобы московской ячейки [„Сети“] и каким-то образом это имеет отношение к Азату, хотя я считаю, что Азат никакого отношения к этому не имеет», — сказала Сидоркина. По ее словам, у родных Мифтахова обыски не проводили.

Срок заключения Азата Мифтахова по текущему делу, по словам его соратников, истекает в сентябре 2023 года.

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Многие из фигурантов дела «Сети» — Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Юлий Бояршинов и Игорь Шишкин — говорили, что дали признательные показания под давлением и пытками.

О деле Мифтахова

Реальный срок за выразительные брови Математик Азат Мифтахов получил шесть лет по делу о нападении на офис «Единой России» — хотя пострадало только разбитое окно. Репортаж Кристины Сафоновой

О деле Мифтахова

Реальный срок за выразительные брови Математик Азат Мифтахов получил шесть лет по делу о нападении на офис «Единой России» — хотя пострадало только разбитое окно. Репортаж Кристины Сафоновой