Фигурант дела «Сети» Игорь Шишкин, освободившийся из колонии, рассказал о пытках после задержания

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Один из фигурантов Игорь Шишкин, освободившийся из колонии в июле 2021 года, рассказал о пытках, которым его подвергли после задержания в январе 2018 года.

«Медиазона» публикует подробный рассказ Шишкина о пытках. Фигурант дела «Сети», в частности, рассказывает, как его после задержания сковали наручниками, закрыли лицо тканевой маской, затащили в минивэн и повезли в неизвестном ему направлении. В пути, по словам Шишкина, его избивали и били электрическим током. Затем его привезли в лес под Петербургом, связали и снова пытали током. Под пытками он согласился дать признательные показания.

В здании управления ФСБ, куда Шишкина доставили после этого, ему продолжили угрожать, в том числе обещали изнасиловать его жену, если он откажется признаться.

Шишкин, покинувший Россию, ранее не говорил, что его пытали, хотя многие другие фигуранты дела «Сети» заявляли, что дали признательные показания именно под пытками. При этом у Шишкина, напоминает издание, врачи зафиксировали перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины, а правозащитники, посещавшие его в СИЗО, видели следы от ударов тока.

Игорь Шишкин признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела. В январе 2019 года его приговорили к трем с половиной годам колонии.