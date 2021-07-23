Фигуранта дела «Сети» Игоря Шишкина освободили из колонии

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Один из фигурантов Игорь Шишкин освободился из колонии. Об этом «Медиазоне» рассказал его брат Андрей Шишкин.

В июне суд удовлетворил иск колонии № 4 управления ФСИН по Новгородской области об установлении административного надзора над Шишкиным сроком на восемь лет.

Ему нужно раз в месяц отмечаться в полиции, запрещено выходить из дома по ночам, выезжать за границы определенной территории и посещать массовые мероприятия.

В январе 2019 года Шишкин получил три с половиной года колонии по делу «Сети». Он признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела.

В феврале 2020 года, после приговора пензенским фигурантам дела «Сети» их знакомый Алексей Полтавец рассказал «Медузе», что вместе с одним из осужденных Максимом Иванкиным в 2017 году убил их общих знакомых Екатерину Левченко и Артема Дорофеева. В марте 2020 года останки Левченко нашли в лесу в Рязанской области, недалеко от места убийства Дорофеева.

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