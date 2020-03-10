Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки принадлежат Екатерине Левченко

Эксперты-криминалисты подтвердили, что останки, найденные в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко — знакомой фигурантов пензенского , пропавшей в 2017 году. О результатах экспертизы «Медузе» рассказала мать девушки Татьяна Левченко. Ее слова подтвердил источник в правоохранительных органах.

Тело Екатерины Левченко нашли рядом с местом, где ранее были обнаружены останки еще одного знакомого фигурантов дела «Сети» Артема Дорофеева, который пропал вместе с Левченко.

О том, где могут находиться останки Левченко, журналистам «Медузы» рассказал фигурант пензенского дела «Сети» Алексей Полтавец. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что Левченко убил Максим Иванкин — фигурант дела «Сети», в феврале 2020 года приговоренный к 13 годам колонии по обвинениям в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.