Суд приговорил математика Азата Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в поджоге офиса «Единой России»

Головинский районный суд Москвы приговорил аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в хулиганстве по делу о поджоге офиса «Единой России», сообщает корреспондент «Медузы». Сам Мифтахов вину не признал.

Еще одну фигурантку дела Елену Горбань приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а Андрея Ейкина — к двум годам лишения свободы условно. Они ранее признали вину.

Именно такие сроки просила для всех троих обвиняемых прокуратура.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина заявила, что обжалует приговор.

Как пишет «Новая газета», во время оглашения приговора около Головинского суда задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес, автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, активиста Марата Вахитова, а также Никиту Зайцева, помощника бывшего депутата Мосгордумы Олега Шереметьева.

В ночь на 31 января 2018 года в офисе «Единой России» на Онежской улице в Москве разбили окно и кинули внутрь дымовую шашку, тогда никто не пострадал. Спустя год, в феврале 2019 года, по делу о нападении на офис «Единой России» арестовали Азата Мифтахова. Первоначально его задержали, заподозрив в изготовлении взрывчатки, но суд дважды отказался арестовать аспиранта МГУ, посчитав, что доказательств недостаточно. Затем Мифтахова задержали по делу о поджоге офиса.

Защита утверждала, что доказательства гособвинения строятся на показаниях двух засекреченных свидетелей, один из которых умер, при этом двое других обвиняемых отрицают участие Мифтахова в нападении на офис «Единой России». Ейкин при этом говорил, что не знаком с Мифтаховым.

После задержания правозащитники заявили, что на теле Азата Мифтахова нашли следы пыток: на груди — след от шуруповерта, на ухе — синяк. Следственный комитет при этом отказался возбуждать уголовное дело о применении насилия.

По версии следствия, фигуранты дела о поджоге офиса «Единой России» принадлежали к анархистскому движению «Народная самооборона», которое связывают с терактом у здания ФСБ в Архангельске.

В поддержку Азата Мифтахова выступили сотни ученых из разных стран, включая известного философа и лингвиста Ноама Хомского.