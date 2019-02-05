Правозащитники обнаружили следы пыток на теле аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

На теле аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки, есть следы пыток. Об этом «МБХ Медиа» сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области Валерий Борщев, который вместе с другими правозащитниками посетил студента в изоляторе временного содержания в Балашихе.

«У него есть травмы на теле, на шее. Я видел следы пыток шуроповертом. Сейчас это место ему замазали зеленкой. Есть медицинское заключение центральной районной больницы и протокол ИВС, который подтверждает эти телесные повреждения», — рассказал Борщев.

Комиссия намерена обратиться по данному поводу в прокуратуру. При этом Борщев заметил, что «прокуратура нас смущает», поскольку, когда на суде по мере пресечения Мифтахов стал рассказывать о пытках, прокурор прервала его, заявив, что это к делу не относится.

Азат Мифтахов, которого называли членом анархистского движения «Народная самооборона», был задержан 1 февраля. Дело против него связано с обнаруженным в Балашихе самодельным взрывным устройством.

Сам Мифтахов заявлял, что его пытали шуруповертом и избивали в управление МВД по Балашихе, отказывая в доступе адвокатов. Его защитник Светлана Сидоркина рассказывала, что аспирант пытался вскрыть себе вены.

Кроме Мифтахова, были задержаны еще 11 человек, которых затем отпустили. Двое из них заявили, что их били электрошокером.