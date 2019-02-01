Аспиранта МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки в общежитии

В Москве задержан аспирант механико-математического факультета МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки в общежитии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Аспиранта задержали в ходе расследования уголовного дела о неразорвавшейся самодельной бомбе, которую нашли в Балашихе 11 января. При обыске в его комнате были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература. Задержанный признался в изготовлении взрывчатки в сентябре 2018 года, заявил собеседник «Интерфакса».

По информации канала РЕН ТВ, аспиранта зовут Азамат Мифтахов («Открытые медиа» называют его Азатом Мифтаховым), и он является членом анархистского движения «Народная самооборона». Канал утверждает, что с ним задержали еще пятерых человек. Их планируют отпустить после дачи объяснений, так как установлено, что в изготовлении взрывчатки они не участвовали.

18 января Мифтахов расскаал «ОВД-Инфо» о том, что к нему в общежитие пришли с обыском, когда его не было дома. У него изъяли ноутбук, несколько телефонов, книги и крупную сумму денег. Аспирант утверждал, что не знает причину обыска.

16 января в телеграм-канале «Опер слил» появилась фотография Мифтахова и его паспорта с подписью «Мы же тебя предупреждали — прекращай заниматься ерундой». Пост заканчивался предложением «Главное не взрывайся, а-та-та!».