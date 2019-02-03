Аспирант МГУ, задержанный по подозрению в изготовлении взрывчатки, рассказал о пытках в полиции Балашихи

Аспирант МГУ Азат Мифтахов рассказал, что после задержания по его избили в управлении МВД по Балашихе. Его слова передала адвокат Светлана Сидоркина.

От Мифтахова требовали признательных показаний, а когда он отказался и попросил позвонить родственникам или адвокату, один из сотрудников приставил к его груди предмет, похожий на шуруповерт (с насадкой, но без шурупа). «Потом он этот же шуруповерт хотел подставить в задний проход», — сказала адвокат.

Она добавила, что Мифтахова били по лицу и груди, а также пинали ногами. Видимых следов побоев у задержанного не осталось кроме синяка на ухе и следа от шуруповерта на груди. По словам Мифтахова, его возили в больницу, чтобы обработать ссадины, а потом вернули в полицию. Мифтахов отказался давать показания, его заседание о мере пресечения состоится 4 февраля.

Кроме Мифтахова полицейские задерживали, но потом отпустили еще шестерых активистов-анархистов. Один из них Даниил Галкин ранее также рассказал о пытках. Он говорил, что его, в частности, заставили сказать на камеру Первому каналу, что он осуждает действия Мифтахова и анархистское движение. В эфире это пока не показывали.