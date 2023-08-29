Математика Азата Мифтахова заподозрили в оправдании терроризма из-за слов, сказанных при просмотре российского телевидения в колонии

ФСБ России возбудила в отношении математика, аспиранта МГУ Азата Мифтахова новое уголовное дело из-за его комментариев, сделанных при просмотре телепрограммы в кругу заключенных в колонии. Об этом сообщает «Медиазона» рассказала его адвокат Светлана Сидоркина. Что конкретно сказал Мифтахов и какую программу смотрели заключенные, неизвестно.

Сидоркина сообщила ТАСС, что 29 августа следователь ФСБ предъявил Мифтахову постановление о возбуждении уголовного дела по часть 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), и он был допрошен в качестве подозреваемого. Мифтахов отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Ранее в августе Росфинмониторинг внес Мифтахова в реестр террористов и экстремистов. В ведомстве уточнили, что против математика возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Азат Мифтахов находится в заключении с февраля 2019 года. В январе 2021 года его приговорили к шести годам колонии по делу о поджоге офиса «Единой России». В апреле 2022 года кассационный суд снизил срок до пяти лет и девяти месяцев. В ИК-17 Кировской области, где находится Мифтахов, его несколько раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО).

В феврале ТАСС сообщил, что ФСБ провела обыски у анархистов в рамках расследования уголовного дела о якобы существовавшей «московской ячейке» сообщества «Сеть». Тогда же ФСБ начала проверку в отношении Мифтахова. Адвокат Светлана Сидоркина говорила, что «речь идет именно о наличии якобы московской ячейки [„Сети“] и каким-то образом это имеет отношение к Азату, хотя я считаю, что Азат никакого отношения к этому не имеет».

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