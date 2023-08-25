Росфинмониторинг: против математика Азата Мифтахова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

В отношении аспиранта МГУ, математика Азата Мифтахова возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, оправдании или пропаганде терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на ответ Росфинмониторинга.

17 августа Росфинмониторинг внес Мифтахова в перечень террористов и экстремистов. 6 сентября у Мифтахова должен закончиться срок в колонии по статье о (часть 2 статьи 213 УК РФ).

В ответ на запрос RTVI в Росфинмониторинге заявили, что вносят в перечень в том случае, если из правоохранительных органов поступают сведения о причастности лица или организации к экстремистской деятельности или терроризму, а также в случае возбуждения «террористического» или «экстремистского» уголовного дела.

Росфинмониторинг утверждает, что в отношении Мифтахова возбуждено дело по статье о публичных призывах к терроризму, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

«Информацию об обстоятельствах совершения фигурантами Перечня преступлений Росфинмониторинг предоставлять и комментировать не полномочен. Эти сведения вы вправе запросить в органе, в производстве которого находится уголовное дело (в данном случае — по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», — заявили в Росфинмониторинге.

После внесения Мифтахова в перечень Росфинмониторинга его адвокат Светлана Сидоркина предполагала, что это может быть связано с новым уголовным делом. Об этом же писали в группе поддержки Мифтахова.

В конце февраля 2023 года ТАСС писал, что сотрудники ФСБ провели обыски у анархистов и их родственников в рамках расследования уголовного дела о якобы существовавшей «московской ячейке» сообщества . По информации источника агентства, нескольких ранее осужденных фигурантов «Сети», имена которых не раскрываются, этапировали в Москву в СИЗО «Лефортово», где они дали показания. Светлана Сидоркина говорила, что «речь идет именно о наличии якобы московской ячейки [„Сети“] и каким-то образом это имеет отношение к Азату, хотя я считаю, что Азат никакого отношения к этому не имеет».

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