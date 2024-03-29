Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря СНБО Данилова послом Украины в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове, сообщил украинский лидер в обращении по итогам 765-го дня войны.

Зеленский отметил, что Молдова — чрезвычайно важное для Украины государство, учитывая вызовы безопасности и двустороннее взаимодействие между странами.

Ранее о том, что офис президента Украины рассматривает Данилова в качестве нового посла в Молдову, сообщала «Украинская правда».

26 марта Алексея Данилова уволили с поста секретаря СНБО, который он занимал с 2019 года. Эту должность занял бывший глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Зеленский, комментируя перестановки, заявил, что продолжает «перезагрузку системы управления», а Данилов «переводится на другое направление».

Перед отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного издание The Economist сообщало, что президент Украины предложил главкому занять должность секретаря СНБО, но тот отказался. В итоге, как сообщал МИД Украины, Залужный станет послом Украины в Великобритании.

В 2022 году «Политика страны» писала, что у Данилова нарастал конфликт с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и рядом других соратников президента.

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