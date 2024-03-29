Путин приехал на тренировочную базу российских летчиков. Ему дали примерить шлем виртуальной реальности и показали ракету, «отрывающую башни танков» Семьсот шестьдесят четвертый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Около Севастополя упал российский истребитель Су-35.

Россия увеличила закупки бензина у Беларуси на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, пишет Reuters.

Войска РФ атаковали Украину дронами и ракетами. В Запорожье ранены два человека.

Группа «Комсомольск» прекратила концертную деятельность. Музыканты были в списке «запрещенных артистов» и выступали в аннексированном Мелитополе.

Следственный комитет заявил, что установил связь террористов из «Крокуса» с «украинскими националистами».

«Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза». Белый дом назвал «пропагандой» заявления Москвы о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

Разрушения в Углегорске

Углегорск в Донецкой области уже почти 10 лет контролируют власти самопровозглашенной ДНР. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Углегорск, где до войны жили около семи тысяч человек, постоянно находится под обстрелом. Представители ДНР заявляют, что по городу ведут огонь украинские войска, российский СК отчитывается о расследовании уголовных дел в связи с обстрелами, украинская сторона обвинения в ударах по Углегорску и другим аннексированным Россией населенным пунктам в Донецкой области, как правило, оставляет без комментариев.

Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Владимир Путин на тренировочной базе летного состава Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин посетил центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Тверской области. Ему показали вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также дали позаниматься на тренажере для пилота Ми-26.

Некий «сопровождавший президента военный», сообщал ТАСС, напомнил Путину, как он когда-то публично делился своим опытом управления вертолетом, говоря, что это сложный процесс. «Я пробовал, пытался один раз. Он [вертолет] просто… Не удержать его», — сказал на это Путин. Тренировка имитировала полет в темноте Михаил Метцель / AFP / Scanpix / LETA

Ударные вертолеты оснащают блоками неуправляемых ракет (один из них виден на фото), но в последние месяцы основным их вооружением стали управляемые ракеты — ПТРК «Хризантема-В»/«Вихрь» и легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР). Путину продемонстрировали модернизированную ракету для ПТРК рассказав , что «при попадании в танк она отрывает ему башню даже без детонации боекомплекта» Сергей Карпухин / AFP / Scanpix / LETA

В программу визита Путина в центр боевого применения и переучивания летного состава входило общение с военными летчиками. Президент РФ, в частности, сказал, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений. «Мы и на Украине никогда бы ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе», — заявил он. Путин также повторил свой тезис о «защите людей, проживающих на наших исторических территориях», назвал «полной чушью» и «запугиванием» предположения, что Россия собирается после Украины нападать на Европу, и сообщил , что передача Украине истребителей F-16 «ситуацию на поле боя не поменяет» Михаил Метцель / AFP / Scanpix / LETA

Украинский истребитель во время боевого вылета в Донецкой области

Украинские военные ждут истребители F-16 от западных союзников и учатся управлять ими, а пока используют авиатехнику советской разработки, в том числе МиГ-29, созданный в конце 1970-х Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Жизнь отряда танкистов ВСУ

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила Сухопутных сил ВСУ базируется в Львовской области. С 2014 года ее бойцы участвовали в боях на востоке Украины, потеряв погибшими почти 160 человек Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA

Во время российского вторжения в Украину бойцы 24-й бригады обороняли Попасную и Лисичанск, а также участвовали в контрнаступлении в Херсонской области. По состоянию на март 2024 года, бригада находилась в Донецкой области, где российские войска пытаются идти в наступление Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA

Вместе с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады на этом участке фронта воюют военные из отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Фотографии из расположения этого подразделения «Медуза» публиковала несколько дней назад Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA

Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.