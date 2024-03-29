Путин приехал на тренировочную базу российских летчиков. Ему дали примерить шлем виртуальной реальности и показали ракету, «отрывающую башни танков» Семьсот шестьдесят четвертый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Около Севастополя упал российский истребитель Су-35.
- Россия увеличила закупки бензина у Беларуси на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, пишет Reuters.
- Войска РФ атаковали Украину дронами и ракетами. В Запорожье ранены два человека.
- Группа «Комсомольск» прекратила концертную деятельность. Музыканты были в списке «запрещенных артистов» и выступали в аннексированном Мелитополе.
- Следственный комитет заявил, что установил связь террористов из «Крокуса» с «украинскими националистами».
- «Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза». Белый дом назвал «пропагандой» заявления Москвы о причастности Украины к теракту в «Крокусе».
Разрушения в Углегорске
Углегорск в Донецкой области уже почти 10 лет контролируют власти самопровозглашенной ДНР. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Углегорск, где до войны жили около семи тысяч человек, постоянно находится под обстрелом. Представители ДНР заявляют, что по городу ведут огонь украинские войска, российский СК отчитывается о расследовании уголовных дел в связи с обстрелами, украинская сторона обвинения в ударах по Углегорску и другим аннексированным Россией населенным пунктам в Донецкой области, как правило, оставляет без комментариев.
Владимир Путин на тренировочной базе летного состава Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин посетил центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Тверской области. Ему показали вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также дали позаниматься на тренажере для пилота Ми-26.
Украинский истребитель во время боевого вылета в Донецкой области
Жизнь отряда танкистов ВСУ
Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.