В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом. Один человек погиб, двое пострадали

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. В результате взрыва один местный житель погиб, еще двое пострадали, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обвинив в атаке ВСУ.

По словам Гладкова, супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Ее госпитализировали. Еще один пострадавший сам обратился за помощью в больницу с осколочным ранением поясничной области.

По предварительным данным, в результате атаки были повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах, а также легковой автомобиль, который был припаркован рядом с домом.

В местных телеграм-каналах опубликовали видео попадания беспилотника в дом, а также фотографии последствий атаки.

Минобороны РФ отчиталось, что около 14:30 мск российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Белгород и Белгородская область постоянно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Интенсивность обстрелов увеличилась на фоне президентских выборов в России, которые проходили с 15 по 17 марта. 23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за две недели в результате обстрелов и атак в регионе погибли 24 человека, более 150 человек пострадали.

Российское вторжение в Украину

Война Семьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Российское вторжение в Украину

Война Семьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»