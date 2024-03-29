СК: напавшие на «Крокус Сити Холл» получали указания в телеграме от «мужчины под псевдонимом». После нападения они якобы должны были поехать в Киев

Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» рассказали, что их действия как во время подготовки, так и после нападения координировал в телеграме мужчина, представившийся им псевдонимом, сообщил Следственный комитет.

В СК утверждают, что обвиняемые получали от координатора голосовые сообщения. После нападения они по его указанию поехали в сторону российско-украинской границы, чтобы приехать в Киев и получить обещанное им вознаграждение, заявили в ведомстве.

Ранее СК, отчитываясь о предварительных результатах расследования, сообщал, что у следствия есть данные о поступлении исполнителям «значительных сумм денежных средств» и криптовалюты из Украины для подготовки теракта. Кроме того, как утверждали в ведомстве, следствие получило доказательства связи обвиняемых «с украинскими националистами».

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» СК возбудил дело о теракте. На следующий день ФСБ заявила о задержании 11 человек, подозреваемых по делу. Суды уже арестовали девятерых человек, включая четверых исполнителей. На заседании они были со следами пыток, одного из них привезли на медицинской каталке. Трое из остальных фигурантов обжаловали свой арест.

Владимир Путин, обратившийся к россиянам спустя 19 часов после теракта, заявил, что террористы, пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было «подготовлено окно» для перехода границы. Через день, уже после ареста четверых исполнителей, выступая на совещании с чиновниками и силовиками, Путин заявил, что «преступление совершено руками радикальных исламистов», но «нас интересует, кто заказчик».

Глава СК Александр Бастрыкин, докладывая Владимиру Путину о ходе следствия на том же совещании, заявлял, что исполнители дали показания о заказчиках теракта, но не уточнил, кем были заказчики.

Ряд чиновников заявили о причастности Украины к теракту. Секретарь Совбеза Николай Патрушев на вопрос «ИГИЛ или Украина» ответил «Конечно, Украина», а директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина «осуществляла подготовку боевиков», которых на той стороне «хотели встретить как героев». Украина какую-либо причастность к теракту неоднократно отрицала.

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