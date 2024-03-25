Глава СК заявил Путину, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» рассказали о заказчиках преступления

Предполагаемые террористы дали показания о заказчиках теракта в «Крокусе». Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил глава СК Александр Бастрыкин.

«Четверым исполнителям теракта предъявлены обвинения, и они заключены под стражу. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке к теракту», — сказал Бастрыкин.

Глава СК не уточнил, кем, судя по показаниям обвиняемых, были заказчики.

Бастрыкин также заявил, что трое предполагаемых сообщников террористов (они были арестованы 25 марта, за несколько часов до совещания) оказали им помощь с квартирой, предоставили автомобиль и перевозили для них деньги.

Путин ранее на том же совещании заявил, что власти РФ «знают, что преступление было совершено руками радикальных исламистов», однако подчеркнул, что главное — найти его заказчика. Он предположил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

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