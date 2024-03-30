«Центрэнерго»: одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области полностью разрушена в результате российского удара

В результате российского обстрела 22 марта полностью разрушена Змиевская ТЭС — одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области. Об этом говорится в сообщении украинской энергетической компании «Центрэнерго».

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полной — до значительной», — заявили в компании.

На предприятии продолжается разбор завалов и доступа к большей части оборудования нет, отмечается в сообщении. Из-за этого нет возможности более точно определить масштаб повреждений и время, необходимое на восстановление.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что компании помогут в восстановлении ТЭС через доноров. «Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать», — сказал он.

Змиевская ТЭС расположена в поселке Слобожанское недалеко от города Змиев. Как отмечает «Громадське», это была одна из самых больших электростанций в Харьковской области и одна из крупнейших тепловых электростанций в Украине. Проектная мощность станции — 2400 МВт.

В ночь на 22 марта российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Герман Галущенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время, а глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий — крупнейшей с начала полномасштабной войны. В Харькове военные РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры ракетами С-300/Х-22, город практически полностью остался без электричества и водоснабжения.

Читайте также

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удар нанесен по плотине Днепрогэса. Харьков остался без света

Читайте также

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удар нанесен по плотине Днепрогэса. Харьков остался без света