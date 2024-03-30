Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не поддерживают атаки украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

Журналист издания спросил Зеленского, как американские официальные лица реагируют на украинские атаки.

«Реакция США на это не была положительной», — сказал президент, отметив, что Вашингтон не может ограничивать применение Украиной собственного оружия.

«Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что этого делать нельзя», — добавил Зеленский.

По мнению Зеленского, Украина может предотвратить российские атаки на свою энергосистему, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

«Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, а россияне атакуют ее, то мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества… Это справедливо. Когда Россия прекратит это делать, прекратим и мы», — заявил президент Украины.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. По словам собеседников издания, Вашингтон опасается, что удары беспилотников по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал статью FT «фиктивной информацией», отметив что «никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны».

С начала 2024 года украинские беспилотники нанесли более 10 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища. Согласно подсчетам Reuters, по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале 2024 года.

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