Школьников из Белгорода и приграничных районов переведут на дистанционное обучение до конца учебного года из-за обстрелов

В Белгороде, приграничных муниципалитетах Белгородской области и Яковлевском городском округе занятия в школах в четвертой четверти будут проходить онлайн из-за обстрелов региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение. В 30-километровой зоне от государственной границы проводить занятия в кружках и секциях на сегодня, к сожалению, невозможно», — заявил глава региона.

Гладков также сообщил, что власти разрешат открыться тем торговым центрам, которые «имеют кирпичную кладку» и «заклеены пленкой», а персонал обучен оказанию первой помощи.

«В ближайшие два дня проведем обход по этим организациям и посмотрим, насколько заявления владельцев соответствуют действительности», — добавил Гладков.

Он рассказал, что пять тысяч детей из Белгородской области вывезли за пределы регионы. 29 марта 1300 детей приехали в Санкт-Петербург, Брянск и Махачкалу.

Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Число обстрелов увеличилось незадолго до президентских выборов в России. По словам Гладкова, за две недели в результате обстрелов погибли 24 человека, более 150 человек пострадали.

Читайте также

За последние две недели в Белгороде от обстрелов погибли 24 мирных жителя. Из области уже эвакуировали около девяти тысяч детей Семьсот пятьдесят девятый день войны. Фотографии

Читайте также

За последние две недели в Белгороде от обстрелов погибли 24 мирных жителя. Из области уже эвакуировали около девяти тысяч детей Семьсот пятьдесят девятый день войны. Фотографии