The New York Times рассказала, как в Испании убили бывшего российского военного Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Его застрелили из пистолета Макарова и переехали машиной

Двое подозреваемых в убийстве российского военного летчика Максима Кузьминова, застреленного в Испании, оставили на месте преступления гильзы от 9-миллиметровых патронов пистолета Макарова, сообщила газета The New York Times в большом материале, посвященном убийству. Об этом изданию рассказали на условиях анонимности испанские следователи, ведущие расследование. Газета назвала гильзы важной уликой, указывающей на личность преступников, поскольку эти патроны — стандартные боеприпасы для стран бывшего коммунистического блока.

Пилот 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максим Кузьминов в августе 2023 года перегнал российский вертолет Ми-8 через линию фронта в Украину. Кузьминов заявил в ролике украинской военной разведки, что сам связался с властями Украины, потому что не хотел воевать. Летчик утверждал, что просил других членов экипажа сдаться, но те «начали немножко агрессивно себя вести» и были убиты. По словам высокопоставленного украинского чиновника, двух членов экипажа убили украинские солдаты, пишет The New York Times. По данным издания, власти Украины дали Кузьминову за угон вертолета 500 тысяч долларов, а также предоставили украинский паспорт на вымышленное имя Игоря Шевченко. Спецназовцы Главного разведуправления Минобороны России пригрозили на федеральном телевидении, что найдут Кузьминова и «накажут по всей строгости закона» и он «не доживет до суда». Кузьминова убили 13 февраля 2024 года в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте. Газета El Pais сообщила, что испанские спецслужбы не сомневаются, что за убийством Кузьминова стоит одна из спецслужб России.

Кузьминов уехал из Украины вскоре после того, как перегнал из России вертолет. Он поселился в Испании и купил «Мерседес»

Как выяснила The New York Times, Кузьминов в октябре 2023 года уехал из Украины — там ему предлагали остаться после угона вертолета, чтобы воевать против России. Летчик поселился в испанском городе Вильяхойосе на побережье Средиземного моря, популярном среди туристов из Великобритании и Восточной Европы. Он жил в многоквартирном доме в десяти минутах ходьбы от пляжа.

Газета отмечает, что выбор Вильяхойосы для проживания любопытен, поскольку российские власти не скрывали, что хотят убить Кузьминова. По данным испанских властей, в регионе действуют российские организованные преступные группировки, некоторые их них связаны со спецслужбами РФ. Неназванный российский военный перебежчик, живущий в Испании, в разговоре с NYT назвал регион, где поселился Кузьминов, «красной зоной», в которой полно российских агентов. «Я никогда туда не поеду», — сказал он.

Кузьминов вел в Испании «неблагоразумную жизнь», сообщил изданию высокопоставленный сотрудник Гражданской гвардии, контролирующей расследование убийства. Бывший летчик ходил в бары, популярные у русских и украинцев, и тратил деньги, полученные от властей Украины, — например, ездил по городу Вильяхойосе на черном Mercedes S-Class.

Киллеры вышли на Кузьминова после того, как он написал бывшей девушке. Убив летчика, преступники переехали его тело на автомобиле

Как именно киллеры вышли на Кузьминова, пока не установлено, но два высокопоставленных украинских чиновника заявили NYT, что летчик связался с бывшей девушкой, находившейся в России, и пригласил ее приехать к нему в Испанию. «Это стало серьезной ошибкой», — сказал один из чиновников.

Утром 13 февраля в подземный гараж многоквартирного дома, где жил Кузьминов, приехал белый Hyundai Tucson. Машина припарковалась между лифтом и пандусом, ведущим на улицу. По словам сотрудника Гражданской гвардии, двое преступников ждали Кузьминова несколько часов. Около 16:20 Кузьминов заехал в гараж, припарковался и пошел к лифту. Нападавшие вышли из машины, окликнули Кузьминова и шесть раз выстрелили в него. Раненый Кузьминов сделал несколько шагов и упал на пандус. Покидая место преступления, нападавшие переехали тело убитого. «Это было четкое послание: я найду тебя, убью, задавлю и унижу», — заявил высокопоставленный представитель Гражданской гвардии.

Въезд в подземный гараж в доме в Вильяхойосе, где был убит бывший военный летчик Максим Кузьминов, 24 февраля 2024 года Johannes Simon / Getty Images

Представители полиции считают, что двое киллеров в капюшонах, попавших на записи камеры наблюдения в гараже, явно профессионалы — они быстро убили Кузьминова и исчезли. Автомобиль преступников нашли в нескольких километрах от места происшествия. Машину сожгли, применив специальные средства, считают следователи. Эксперты смогли установить марку и модель автомобиля через неделю. Выяснилось, что машину угнали за два дня до убийства — в Мурсии, расположенной в часе езды от города.

Специальное подразделение Гражданской гвардии ведет расследование в условиях строгой секретности. Власти Испании не подтверждали публично, что убит именно Максим Кузьминов. Испанские следователи пытаются связаться с официальными лицами в Украине, которые могли бы им помочь.

Высокопоставленные полицейские заявили New York Times, что убийство Максима Кузьминова имеет те же признаки, что и убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине в 2019 году и покушение на бывшего сотрудника российской военной разведки в английском Солсбери в 2018 году. В этих преступлениях подозревали российские спецслужбы.

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