Минобороны РФ заявило, что Белгородскую область обстреляли из системы залпового огня Vampire. Пострадала местная жительница

Российские силы противовоздушной обороны утром 31 марта уничтожили в воздухе над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, заявили в Минобороны РФ. Российская сторона обвинила в атаке «киевский режим».

Пострадала мирная жительница, в доме которой после обстрела произошел пожар, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У пострадавшей ожог руки второй степени. Госпитализация не потребовалась.

В Белгороде в результате обстрела выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домов, в двух из них произошли возгорания. Осколками сбитых снарядов посечено три автомобиля. Из-за атаки повреждена линия электроснабжения и водопровод.

В поселке Майский Белгородского района есть различные разрушения в двух частных домах, поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе Таврово посечен забор частного дома.

Информация о последствиях обстрела уточняется, добавил Гладков.

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