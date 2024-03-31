Исследование OpenMinds: половина опрошенных россиян поверила в версию Кремля, что Украина несет ответственность за теракт в «Крокусе»

Британская газета Financial Times опубликовала результаты онлайн-опроса англо-украинского социологического проекта OpenMinds о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Газета пишет, что большинство опрошенных россиян поверили в версию Кремля о том, что к теракту причастна Украина. На сайте проекта результаты исследования пока не опубликованы.

«Опрос, проведенный вскоре после нападения, показал, что большинство россиян считают, что за ним стоит Киев, хотя, учитывая, что президент Владимир Путин подавляет инакомыслие, по-прежнему трудно определить, насколько искреннен рост антиукраинских настроений в России», — пишет FT.

В ходе исследования, на которое ссылается Financial Times, опросили 652 человека. Больше 50% из них считают, что ответственность за теракт несут украинские власти. Чуть больше четверти респондентов (27%) возложили ответственность за атаку на «Исламское государство». Еще 6% респондентов обвинили в теракте так называемый коллективный Запад. Меньше всего опрошенных заявили, что к теракту причастны власти РФ или бывшие участники вторжения в Украину.

Респонденты в возрасте 18-30 лет, выступающие против войны в Украине, были более склонны обвинять в нападении ИГИЛ, а не Киев. Среди противников вторжения в целом 50% обвиняют в теракте исламских радикалов, тогда как среди сторонников войны таких 12%.

Кроме того, по данным опроса OpenMinds, более 75% участников опроса считают Путина «самым надежным» или «абсолютно надежным» источником информации об атаке.

Социолог и директор «Левада-центра» Денис Волков сказал Financial Times, что, если российская пропаганда и власти обвинят в теракте Украину, то люди поверят этому, поскольку информационное пространство в России практически полностью контролируется.

К результатам социологических исследований в условиях военной цензуры и репрессий следует относиться с осторожностью, поскольку их нельзя считать полностью достоверными.

Группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала, а затем подожгли здание. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человек и более 550 пострадали. По делу о нападении арестованы девять человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ под названием «Вилаят Хорасан». Россия заявляет, что за организацией теракта в «Крокусе» стоит Украина, доказательств этому нет. Киев обвинения отрицает.

Читайте также

После терактов вам может быть страшно ездить в метро или ходить в места, где много людей. Мы составили инструкцию о том, как помочь себе справиться с этим чувством Помните: бояться — совершенно нормально. Как бороться со своими фобиями

Читайте также

После терактов вам может быть страшно ездить в метро или ходить в места, где много людей. Мы составили инструкцию о том, как помочь себе справиться с этим чувством Помните: бояться — совершенно нормально. Как бороться со своими фобиями