Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже летом 2024 года, сообщает французская газета Le Monde.

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», — заявила Идальго во время своего визита в Киев 28 марта. Ранее об этом заявлении мэра Парижа не сообщалось.

Анн Идальго добавила, что Париж поддержит украинских атлетов во время Олимпиады. «Париж примет вас как героев, вы будете чувствовать себя в Париже как дома», — сказала она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Идальго, предложила «подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что „ей будут не рады“».

Мэр Парижа Анн Идальго в январе 2023 года заявила, что поддерживает участие атлетов из России и Беларуси в Олимпиаде под нейтральным флагом. Через несколько недель, пишет Le Monde, Идальго изменила свою позицию, заявив, что нейтрального флага не существует. Она отметила, что во Франции не собираются чествовать страну, которая нападает на другую.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил в декабре 2023 года, что атлеты из России и Беларуси, выступающие в индивидуальных видах спорта, смогут участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе. МОК в марте квалифицировал 12 российских и семерых белорусских спортсменов для участия в Олимпиаде. Всего в Играх смогут принять участие до 54 спортсменов из России и до 28 атлетов из Беларуси.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры намечены на 28 августа — 8 сентября.

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