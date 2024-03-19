МОК квалифицировал 12 российских спортсменов для участия в Олимпиаде в Париже. Им запретят участвовать в церемонии открытия

На Олимпиаду-2024 в Париже квалифицировались 12 российских спортсменов, которые могут выступать на играх в нейтральном статусе, заявили в Международном Олимпийском комитете (МОК).

По прогнозам МОК, пройти квалификацию смогут еще 36 россиян. Максимальный лимит российских участников Олимпиады составляет 54 спортсмена. В МОК отмечают, что он вряд ли будет достигнут.

Ограничения на участие в Олимпийских играх касаются также белорусских спортсменов. Пока квалифицированы семеро, по прогнозам МОК, отобраться могут еще 22 атлета. Максимальное число белорусских спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпийских играх, составляет 28 человек.

Спортсменам, представляющим Россию и Беларусь, будет запрещено участвовать в церемонии открытия Олимпиады. Решение об участии в церемонии закрытия МОК примет позже.

Также МОК опубликовал флаг, под которым будут выступать россияне и белорусы в нейтральном статусе, и специально созданный для этого случая гимн, в котором нет слов.

Медали, выигранные российскими и белорусскими спортсменами, не будут учитываться в общей таблице Олимпийских игр.

В декабре 2023 года МОК принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе (без флага и гимна) — и только в индивидуальных видах спорта. Команды принять участие в Олимпиаде не смогут. Также участвовать запретили тем, кто публично поддержал войну в Украине, а также заключил контракт с вооруженными силами России или Беларуси.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Как напоминает МОК, в Олимпийских играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за ковида, принимали участие 330 российских спортсменов. Тогда российские спортсмены также участвовали в нейтральном статусе из-за допингового скандала.