Минобороны РФ сообщило об обстреле Белгородской области из системы залпового огня Vampire. В Белгороде ранены девять человек

Российские силы ПВО уничтожили 17 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».

Системы ПВО сработали над Белгородом и Белгородским районом, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела, по предварительным данным пострадали девять человек.

«Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу», — рассказал глава региона. Еще семь человек, по его словам, госпитализированы с осколочными ранениям разных частей тела и баротравмами.

В Белгороде в результате обстрела выбиты окна в 13 квартирах восьми многоквартирных домов, повреждены три частных дома. В одной из школ города посечен фасад и выбиты окна. Пострадали три автомобиля, один из которых сгорел.

В Белгородском районе в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных дома. В поселке Новосадовый посечена осколками крыша автомобиля. В поселке Майский выбиты окна в частном доме.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину приграничные регионы РФ, особенно Белгородская область, ежедневно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Последствия обстрелов Белгородской области

За последние две недели в Белгороде от обстрелов погибли 24 мирных жителя. Из области уже эвакуировали около девяти тысяч детей Семьсот пятьдесят девятый день войны. Фотографии

Последствия обстрелов Белгородской области

За последние две недели в Белгороде от обстрелов погибли 24 мирных жителя. Из области уже эвакуировали около девяти тысяч детей Семьсот пятьдесят девятый день войны. Фотографии