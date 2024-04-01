В сети распространился пропагандистский ролик на украинском языке о мобилизации в Украине, в котором утверждается, что детей «элиты» не мобилизуют. «Агентство» и «Медиазона» выяснили, что в нем снялись российские актеры.

Как пишет «Агентство», ролик под названием «Его сынок — элита, а ты — мясо» появился в пророссийских телеграм-каналах. В частности, его опубликовали в анонимном канале MediaKiller, а также в закрытом канале лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова. Сюжет видео построен на противопоставлении историй двух украинцев. Одного из них силой забрали на фронт, где он получил ранение, а второй в это время летает на бизнес-джете и посещает вечеринки.

«Кокаин, эскортницы, дорогие курорты и тяжелый люкс — реальность одних украинцев. Кровь, грязные окопы и крысы — реальность других», — говорится в ролике. Видео заканчивается словами: «Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается».

«Медиазона» с помощью сервисов по распознаванию лиц выяснила, что роль украинца, избежавшего мобилизации, сыграл актер Максим Громов, известный по сериалу «Беспринципные». Андрей Соколовский, участвовавший в телевизионных шоу «Званый ужин» и «Давай поженимся», сыграл военного, который насильно забирает в армию второго украинца. По данным «Агентства», роль мобилизованного исполнил актер Александр Панов.

Журналистам не удалось поговорить с Пановым и Громовым о ролике. Соколовский в беседе с «Медиазоной» заявил, что не принимал участия в съемках. «Я в кино снимаюсь, а не в роликах», — заявил он. На предложение журналистов посмотреть видео он сказал, что «все, что связано с Украиной, не хочет ни смотреть, ни комментировать», потому что в интернете много «провокаций».

Летом 2023 года в сети распространился ролик, по сюжету которого у немецкой семьи отбирают имущество в качестве помощи Украине. Утверждалось, что это реклама крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Однако журналисты выяснили, что в ролике сыграли российские актеры, а записан он был, предположительно, в России.

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