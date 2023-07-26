Российская пропаганда распространила «социальную рекламу» якобы из Германии. Там в доме немецкой семьи вешают портрет президента Украины со словами «Хайль Зеленский» Роли исполнили российские актеры, а само видео, похоже, записали в России

Российские пропагандисты, «военкоры» и СМИ распространили ролик, по сюжету которого у немецкой семьи отбирают имущество в качестве помощи Украине. Утверждалось, что это реклама крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Однако, как независимо друг от друга установили журналист «Радио Свобода» Марк Крутов, «Агентство» и фактчекер Илья Бер, в ролике сыграли российские актеры. Предполагается, что видео записали в России.

По сюжету ролика, снятого на немецком языке, чиновники приходят в дом семьи из Германии. Там смотрят по телевизору эмоциональное выступление канцлера страны Олафа Шольца о необходимости оказывать помощь Украине. Люди в форме забирают имущество у семьи, а также вешают на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского со словами «Хайль Зеленский».

В конце ролика появляются титры, в которых утверждается, что Германия уже потратила на помощь Украине более 22 миллиардов евро. «Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме», — также говорится в видео.

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Видео разошлось в телеграм-каналах российских пропагандистов и «военкоров». В частности, ведущий «Первого канала» Руслан Осташко заявил, что авторы ролика — члены партии «Альтернатива для Германии». На видео также обратили внимание российские СМИ. «Аргументы и факты» сообщили, что это «немецкая социальная реклама», а телеканал «Царьград» назвал ролик «политической рекламой из Германии».

При этом «Альтернатива для Германии» в ролике не упоминается. Более того, отмечает «Радио Свобода», на сайте партии об этом видео ничего не сообщается, в немецкой прессе — тоже.

По данным Ильи Бера, впервые ролик появился в немецком и нидерландском сегментах твиттера. Илья Бер, а также журналисты «Радио Свобода» и «Агентства» с помощью анализа лиц установили личности актеров, сыгравших в ролике. Роль мужа играет российский актер Валентин Воробьев, жены — москвичка Юлия Конюхова. Руководительницу чиновников сыграла российская актриса Юлия Мандрико, а одного из ее подчиненных — актер Игорь Алексеев.

Конюхова заявила «Агентству», что общаться со СМИ ей запрещают условия договора, а Мандрико проигнорировала сообщения журналистов в соцсетях.

«Радио Свобода» и «Агентство» считают, что ролик был снят в России. Илья Бер опубликовал скриншот из инстаграма матери мальчика, также принявшего участие в съемках. Она утверждает, что авторы видео — Russia Today. В свою очередь телеграм-канал «RT на русском» опубликовал видео, не сообщая, кто записал этот ролик.

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