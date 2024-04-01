В Буче чтят память погибших во время российской оккупации. Под Лиманом украинские военные отбивают атаки «низкокачественной мясной пехоты» Семьсот шестьдесят седьмой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

The New York Times: бывшего российского военного Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет, застрелили в Испании из пистолета Макарова.

Папа римский Франциск призвал Россию и Украину обменять военнопленных по формуле «всех на всех».

Исследование OpenMinds: половина опрошенных россиян поверила в версию Кремля, что Украина несет ответственность за теракт в «Крокусе».

Мэр Парижа выступила против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года.

Путин подписал указ о военном призыве. В армию заберут 150 тысяч россиян.

Минобороны РФ заявило, что Белгородскую область обстреляли из системы залпового огня Vampire. Пострадала местная жительница.

Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В Одессе на время пропал свет. Во Львовской области погиб человек.

Вторая годовщина освобождения Бучи

Российские войска заняли Бучу — небольшой город в Киевской области — в самом начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В конце марта войска РФ покинули город. Там были убиты десятки мирных жителей. Иностранные журналисты, приехавшие в Бучу сразу после отхода российских войск, задокументировали происходившее в городе, где непогребенные тела мирных жителей лежали прямо на улицах. Власти РФ причастность военных к убийствам жителей Бучи не признают, а публикации о происходившем в городе объявляют «фейками», за которые предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Родственники убитых жителей Бучи на городском кладбище Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Среди погибших в Буче были как мирные жители, так и украинские военные, защищавшие город Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Некоторых погибших в Буче украинских военных похоронили на городском кладбище. Во вторую годовщину освобождения города родные пришли почтить их память Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

В Бучу 31 марта приехал и президент Украины Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

Пресс-служба президента Украины

«Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун были местами боев, местами борьбы украинцев за свою страну, за свою жизнь, за свой дом, свободный от зла. Сегодня мы чтим силу каждого и каждой, кто тогда выстоял, сейчас бьется, работает и обязательно принесет свободу всей нашей земле, каждому городу, селу Украины, которые Россия хочет присвоить, но которые ей придется отдать — отдать украинцам», — написал Зеленский в своем телеграм-канале Пресс-служба президента Украины

Украинский солдат в окопе под Лиманом

Российские войска продолжают попытки наступления в Донецкой области. В сводке Генштаба ВСУ утром 1 апреля сообщалось, что украинским бойцам на лиманском направлении удалось отбить три попытки противника при поддержке авиации прорвать оборону в районе села Терны (Лиманская городская община).

Командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов в конце марта рассказывал в эфире телемарафона, что в Тернах украинских военных от противника иногда отделяют лишь 50 метров. Российское командование, по его словам, бросает в бой «низкокачественную мясную пехоту», за которой уже идут «более профессиональные группы закрепления». «В Тернах почти все уничтожено, россияне постоянно обстреливают», — говорил он. При этом, по его словам, если раньше на этом участке фронта ситуация была «очень напряженная», то теперь, благодаря усилиям украинских военных, «она стала просто напряженная».

Украинский военный в окопе на участке фронта под Лиманом Iryna Rybakova / AP / Scanpix / LETA

Последствия обстрелов Донецкой области

Поселок Луганское в Бахмутском районе Донецкой области Украины контролируется самопровозглашенной ДНР. Луганское, где жили около двух тысяч человек, сильно пострадало еще во время боев в Донбассе в 2014-2015 годах. Во время полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Луганское вновь оказалось рядом с линией фронта и постоянно попадает под обстрел.

72-летняя Екатерина забирает оставшиеся вещи из своей разрушенной квартиры в Луганском Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Сын Екатерины — Евгений — служил в российских войсках и был убит на войне. Портрет погибшего сына — одна из немногих оставшихся у Екатерины вещей Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.