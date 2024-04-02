Украинским студентам смягчили ограничения на выезд за границу для учебы в иностранных вузах (но только на один семестр)

Кабинет министров Украины принял постановление, предложенное министерством образования, которое разрешает выезд за границу некоторым категориям студентов.

Теперь студенты смогут выехать на учебу за рубеж при условии, что они:

находятся в возрасте от 18 до 22 лет и не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации;

учатся на дневной форме в вузе и получают степень бакалавра (а также магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);

являются участниками «образовательной академической мобильности» (то есть выезжают за границу временно для обучения или стажировки;

едут на один семестр.

Также министерство образования привело список документов, которые должны быть у желающих выехать за границу, в число которых входят военно-учетные документы с пометками районного и городского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) и социальной поддержки.

В государственной погранслужбе Украины сказали «Украинской службе Би-би-си», что пока не могут прокомментировать решение правительства, потому что еще не изучили документы. Оценить, как будет работать новый порядок, в госпогранслужбе также пока не смогли.

Украинские студенты иностранных вузов столкнулись с проблемой выезда за границу еще осенью 2022 года, отмечает «Украинская служба Би-би-си». Пограничная служба не выпускала студентов, разъяснив, что всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд во время военного положения запрещен. В госпогранслужбе также утверждали, что столкнулись с массовой подделкой документов, поскольку учеба за границей стала для многих способом уклонения от военной службы.

В ноябре 2023 года Владимир Зеленский поручил министерству образования проработать вопрос выезда некоторых категорий студентов за границу и снять часть ограничений.

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