Беспилотники впервые с начала полномасштабной войны России с Украиной атаковали предприятия в Татарстане. Первой об атаке утром 2 апреля рассказала пресс-служба , заявив, что два дрона, оснащенные «оборудованием стран НАТО», нанесли удар по общежитию ОЭЗ. Вскоре глава Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По его словам, в результате атаки серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий нарушен не был. В Нижнекамске беспилотник пытался атаковать местный нефтеперерабатывающий завод, но его перехватила система радиоэлектронной борьбы, рассказал мэр города Рамиль Муллин.

По данным телеграм-канала Baza, в Нижнекамске дрон попал на одну из установок завода «Танеко» — дочернее предприятие «Татнефти». Reuters, проанализировав изображения с последствиями атаки, пишет, что дрон врезался в установку первичной обработки нефти. На долю этой установки приходится около половины общей годовой производственной мощности завода, которая, по данным агентства, составляет более 17 миллионов тонн (340 000 баррелей в день).

Источники «Коммерсанта» рассказали о двух беспилотниках, летевших в сторону завода: один врезался в ограждение на территории НПЗ, «развалился на куски» и загорелся, а второй «сам упал где-то». В «Танеко» информацию об атаке не комментировали.

Атака на предприятия в Татарстане — операция Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на источник в спецслужбах. Источники «Украинской правды» в силовых структурах Украины заявили, что за атакой в Елабуге стоит украинская военная разведка, а атаку на НПЗ в Нижнекамске ГУР организовало совместно со Службой безопасности Украины. Официально украинские власти удар беспилотниками по Татарстану не комментируют, как и другие подобные нападения на объекты на территории РФ.

В Кремле заявили, что российские военные работают над тем, чтобы минимизировать угрозу ударов по объектам на территории РФ. «Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, известный своими противоречивыми высказываниями, сказал, что «беспредел с беспилотниками» закончится, когда войска РФ «возьмут Киев».

В результате атаки повреждено здание хостела в «Алабуге». 13 человек пострадали. Изначально сообщалось о двух пострадавших в «Алабуге». Позже местные власти уточнили, что пострадали 13 студентов , в том числе двое 17-летних подростков. В момент атаки они находились в общежитии. Восемь пострадавших доставлены в больницы.

Судя по фото и видео с последствиями атаки, повреждения получил комплекс из восьми хостелов, построенных для учащихся колледжа «Алабуга Политех». На кадрах видно, что значительные повреждения получил комплекс «Герон» — в этом хостеле студенты колледжа живут в квартирах по четыре человека.

Поврежденное общежитие находится в 300-400 метрах от цеха по сборке иранских , которыми РФ атакует Украину, отмечает «Агентство». «Радио Свобода», геолоцировавшее место попадания украинского беспилотника, пишет, что цех находится через дорогу от поврежденного хостела. При этом источник «РБК-Украина» в спецслужбах уверяет, что в результате атаки есть значительные разрушения производственных мощностей. Телеграм-канал Baza опубликовал две видеозаписи попадания украинского беспилотника, предположительно, по зданию общежития «Алабуга Политех».

Татарстан впервые с начала войны атаковали дроны Meduza

Летом 2023 года издание «Протокол» и ютьюб-канал «РЗВРТ» выпустили расследование о том, что на территории ОЭЗ «Алабуга» организована массовая сборка боевых дронов типа «Шахед» из иранских комплектующих для российской армии. Во второй части расследования журналисты рассказали, что к сборке беспилотников-камикадзе привлекают студентов колледжа «Алабуга Политех». Тогда же The Washington Post сообщала, что к лету 2025 года на территории ОЭЗ «Алабуга» собираются произвести шесть тысяч дронов.

Один из беспилотников, атаковавших цели в Татарстане, попал на видео. Для удара могли использовать модифицированный легкомоторный самолет. Такую версию, в частности, выдвинул Z-канал «Военный осведомитель», проанализировав кадры с беспилотником в «Алабуге». Авторы блога предположили, что для атаки дроны-камикадзе могли переделать самолеты типа Cessna или самолеты украинского производителя «Аэропракт», удалив с борта сидения и авионику и установив дополнительный топливный бак. «При таком раскладе боевая часть могла достигнуть 50-80 килограммов», — пишет «Военный осведомитель». С предположением о применении модифицированного легкомоторного самолета в беседе с «Агентством» согласились военные аналитики Кирилл Михайлов и Ян Матвеев.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров накануне атаки на Татарстан говорил в интервью немецкой газете Die Welt, что в Украине разработали модели беспилотников, способные пролететь более 1000 километров. СNN в статье об атаках украинских дронов на российские НПЗ со ссылкой на источник сообщал, что такие атаки в том числе в глубоком тылу войск РФ стали возможны благодаря дронам большей дальности. В некоторые из них встроен искусственный интеллект. «Точность при помехах обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта. На каждом самолете имеется терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности», — утверждает собеседник телеканала, связанный с украинской программой развития беспилотников.

Комментарий отдела «Разбор»

По видео сложно точно определить тип летательного аппарата, который использовался для атаки. Кроме переоборудованного в беспилотник самолета А-22 от компании «Аэропракт», это может быть внешне похожий боевой беспилотник UJ-22. Они много раз использовались для ударов по целям на территории России; производит их тот же украинский «Аэропракт». Заявленная дальность и А-22, и UJ-22 составляет 800 километров, однако ее вполне можно довести до 1200 километров и более с помощью доработок двигателя, облегчения аппарата, установки дополнительного топливного бака и других модификаций. Так, беспилотники «Герань-2» / «Шахед-136», которые использует Россия, имеют дальность намного больше 1000 километров. «Аэропракт» имеет все необходимые технологии и компетенции для того, чтобы адаптировать технику к задачам — ударам по целям в глубине России. Следует ожидать, что дальность атак дронов будет увеличиваться и дальше.

Бороться с такими беспилотниками нелегко: при полете низко над землей обнаружение дронов радарами систем ПВО может быть неэффективным. Использующий такие дроны противник может выбирать маршрут полета со слабым радиолокационным покрытием. Украина для борьбы с атаками «Герань-2» / «Шахед-136» создала мобильные огневые группы на автомобилях с крупнокалиберными пулеметами, которые, как утверждается, получают данные о полете вражеских дронов от сети акустических датчиков, собранных из тысяч мобильных телефонов (их размещают на столбах на направлениях вероятной атаки). Датчики и система автоматического анализа данных засекают звук пролета дрона с шумным бензиновым двигателем и даже направление его движения, что позволяет мобильным группам устроить засаду на низко летящие дроны.

Такие же группы планирует создать и Минобороны РФ — они будут вооружены зенитными установками ЗУ-23-2. Откуда они будут получать целеуказание, не сообщается.

Атака на Татарстан стала самым дальним ударом украинских беспилотников на территории РФ с начала полномасштабной войны. «Новая газета» отмечает, что территория ОЭЗ «Алабуга», пострадавшая при атаке, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Ранее самым дальним ударом украинских дронов считалась атака на Петербургский нефтяной терминал в январе 2024 года — тогда беспилотник пролетел около 900 километров от границы с Украиной. После этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин говорил, что атаковавший Петербург беспилотник был украинского производства и пролетел 1250 километров.

«Агентство» считает атаку на объекты в Татарстане подтверждением того, что у Украины действительно есть технологии, позволяющие наносить удары вглубь России на расстояние в 1200 километров. Таким образом, отмечает издание, помимо Татарстана, в зону поражения украинских беспилотников попадают вся Ленинградская область, часть Карелии, Башкортостана, Костромской, Вологодской, Кировской и Оренбургской областей.

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Все эпизоды В Татарстане принят план колонизации спутников Юпитера. Что за безумная идея? И как она связана с тем, что в республике (силами подростков!) делают дроны-камикадзе? 00:00 40:08