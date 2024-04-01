Министр цифрового развития Украины заявил о разработке дронов дальностью более 1000 километров

В Украине разработаны модели беспилотников, способные пролететь более 1000 километров, рассказал в интервью немецкой газете Die Welt министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

По словам Федорова, в 2024 году Украина в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Большинство дронов имеют дальность действия от 700 до 1000 километров, но есть модели с дальностью более 1000 километров.

Конкретные названия Федоров не привел. На вопрос об атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы он ответил, что «военные могут лучше прокомментировать детали этих операций».

С началом 2024 года в России участились атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в результате чего на некоторых из них были выведены установки первичной переработки нефти. Источники «Коммерсанта» отмечали, что в январе 2024 года российские нефтекомпании снизили первичную переработку нефти почти на 4% год к году и называли одной из причин этого атаки беспилотников.

В начале марта глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российским компаниям необходимо самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны для защиты от украинских беспилотников. 19 марта директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов сообщил, что ведомство совместно с Росгвардией отрабатывает меры по прикрытию НПЗ от атак системами типа «Панцирь».

«Важные истории» выяснили, что крупные российские нефтяные и энергетические компании за последний год провели почти 300 тендеров на закупку «средств противодействия беспилотным летательным аппаратам». Однако эксперты сомневаются в эффективности большинства средств защиты.

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