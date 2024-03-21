«Важные истории»: крупнейшие нефтяные компании провели не менее 300 тендеров на закупку «средств противодействия» беспилотникам

Крупные нефтяные и энергетические компании России за последний год провели почти 300 тендеров на закупку «средств противодействия беспилотным летательным аппаратам», выяснили «Важные истории».

По данным журналистов, сумма закупок составляет не менее одного миллиарда рублей. Точнее посчитать невозможно, поскольку многие торги проводятся на закрытых площадках, уточняют «Важные истории».

К «средствам противодействия» относятся переносные комплексы противодействия беспилотникам, антидроновые ружья и стационарные системы радиоэлектронного обнаружения и подавления дронов. Также компании планируют строить защитные сооружения в виде натянутых между мачтами сеток, которые должны задерживать дроны, и возводить бетонные блоки.

В числе компаний, которые проводят тендеры, «Важные истории» называют «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть», «Славнефть» и «Транснефть».

Опрошенные «Важными историями» эксперты сомневаются, что антидроновые ружья будут эффективными в защите: по словам одного из экспертов, они предназначены для подавления связи с оператором, а дроны большой дальности летают в автономном режиме.

В начале года атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы участились. 13 марта на рязанском НПЗ «Роснефти» были повреждены две установки первичной переработки нефти, а Новошахтинский НПЗ в Ростовской области был остановлен после того, как на его территорию упали сбитые системой РЭБ беспилотники. Также от атаки беспилотника пострадала установка первичной переработки на Нижегородском НПЗ «Лукойла», а в ночь на 16 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области.

Директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов 19 марта сообщил, что ведомство совместно с Росгвардией отрабатывает меры по прикрытию НПЗ от атак системами типа «Панцирь». По его словам, есть и «некие законодательные инициативы», направленные на решение вопроса безопасности НПЗ и вывода оборудования из строя.

Из-за атак переработка нефти сокращается, а на рынке топлива растет риск дефицита. Источники «Коммерсанта» в начале февраля отмечали, что в январе 2024 года российские нефтекомпании снизили первичную переработку нефти почти на 4% год к году. Одной из причин этого стали атаки беспилотников.

Читайте также

В России снова дорожает бензин — из-за участившихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Смогут ли власти взять ситуацию под контроль?

Читайте также

В России снова дорожает бензин — из-за участившихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Смогут ли власти взять ситуацию под контроль?