В Ростове-на-Дону цветы со стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе» переложили на могилы погибших в Украине военных
В Ростове-на-Дону цветы с мемориала жертвам теракта в «Крокусе» перенесли на Аллею героев Северного кладбища, где похоронены российские военные, погибшие в Украине. Об этом пишет 161.ru.
Как рассказали в волонтерской организации, занимавшейся переносом цветов, такое решение приняла администрация города, поскольку мемориал жертвам теракта был «временным».
Детские игрушки, которые люди принесли на мемориал жертвам теракта, волонтерская организация решила отдать в детские дома аннексированных регионов Донбасса.
При этом само кладбище согласия на перенос цветов на могилы погибших военных не давало. Как отмечает 161.ru против переноса цветов выступили и многие родственники тех, кто похоронен на кладбище, которые сочли это неуважением и к жертвам теракта, и к погибшим военным.
В группе семей погибших спросила одна участница: «Не знает никто, что за цветы на могилах лежат перевязанные ленточками?». У меня никто не спрашивал. Я, мягко говоря, была шокирована, что на могилы героев привезли цветы, которые люди несли совершенно по другому поводу. Это неуважение и к погибшим в теракте, и к погибшим участникам СВО, и к родственникам погибших, — считает вдова погибшего бойца Анна.