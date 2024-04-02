В Ростове-на-Дону цветы со стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе» переложили на могилы погибших в Украине военных

В Ростове-на-Дону цветы с мемориала жертвам теракта в «Крокусе» перенесли на Аллею героев Северного кладбища, где похоронены российские военные, погибшие в Украине. Об этом пишет 161.ru.

Как рассказали в волонтерской организации, занимавшейся переносом цветов, такое решение приняла администрация города, поскольку мемориал жертвам теракта был «временным».

Детские игрушки, которые люди принесли на мемориал жертвам теракта, волонтерская организация решила отдать в детские дома аннексированных регионов Донбасса.

При этом само кладбище согласия на перенос цветов на могилы погибших военных не давало. Как отмечает 161.ru против переноса цветов выступили и многие родственники тех, кто похоронен на кладбище, которые сочли это неуважением и к жертвам теракта, и к погибшим военным.

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