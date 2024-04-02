Госсекретарь США Энтони Блинкен: мы не поддерживали удары Украины за пределами ее территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не поддерживал удары по целям за пределами территории Украины.

На пресс-конференции после встречи с главой французского МИД Стефаном Сежурне журналист задал Блинкену вопрос, считает ли он стратегический подход Украины, которая нарастила число ударов по российским нефтяным заводам, правильным.

Блинкен ответил, что США с первого дня войны делали все возможное, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии. «В то же время мы не поддерживали и не были включены в удары Украины за пределами ее территории», — добавил госсекретарь США.

Стефан Сежурне, в свою очередь, назвал украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы «легитимной обороной».

В последние месяцы удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам участились: в январе работу после атаки остановил терминал компании «Новатэк» в Усть-Луге Ленинградской области, также были атакованы НПЗ в Рязанской, Ростовской, Нижегородской, Самарской областях.

2 апреля беспилотники атаковали предприятия в Татарстане — пока это самая дальная точка России, до которой долетели дроны. Под удар попала особая экономическая зона «Алабуга», где Россия наладила сборку иранских дронов «Шахед», а также нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.

Накануне украинский министр цифрового развития Михаил Федоров рассказал, что в 2024 году Украина в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Большинство дронов, по его словам, имеют дальность действия от 700 до 1000 километров, но есть и модели с дальностью более 1000 километров.

атака беспилотников в татарстане

Беспилотники впервые с начала войны атаковали цели в Татарстане — в 1300 километрах от Украины Под удар попали нефтезавод и особая экономическая зона, где руками студентов собирают дроны-камикадзе

атака беспилотников в татарстане

Беспилотники впервые с начала войны атаковали цели в Татарстане — в 1300 километрах от Украины Под удар попали нефтезавод и особая экономическая зона, где руками студентов собирают дроны-камикадзе