Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Белгород дважды за день попал под обстрел. В результате первого обстрела пострадали девять человек.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе из-за обстрелов разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура.

Минобороны России утверждает, что ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams.

С начала года российские войска запустили по Киеву более 180 ракет и дронов, заявили в городской администрации.

В Украине началась демобилизация военных, которые проходили срочную службу на момент введения военного положения.

В Минобороны Эстонии допустили отправку европейских военных в Украину для обучения украинских военнослужащих.

Разрушенный Купянск

Купянск в Харьковской области оставался под российской оккупацией несколько месяцев — с февраля по сентябрь 2022 года. ВСУ в ходе контрнаступления освободили город, но российские войска долго не оставляли попыток снова захватить его. Весной 2024 года ВС РФ прекратили атаки на город, вероятно, как писала «Медуза» в последней сводке, чтобы перебросить силы для наступления на других участках фронта.

Следы боев в Купянске и ближайших к нему населенных пунктах видны повсюду. Так, на окраине одного из сел Купянского района, которое сейчас от линии фронта отделяют 10 километров, стоит сгоревшая пусковая установка ЗРК С-300 Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Купянск многие месяцы находился под обстрелом, город сильно пострадал, в том числе разрушен центральный рынок Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

До войны в Купянском районе жили около 12 тысяч человек. Сейчас там осталось около 3000 жителей Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Люди, которые отказываются покинуть свои дома, объясняют это тем, что они не могут бросить свое имущество, им некуда ехать или нет средств на переезд в более безопасное место Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Многие здания в Купянске превратились в руины. Удары по городу не прекращаются. 2 апреля глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил , что войска РФ снова сбросили на город авиабомбу, разрушив частный дом Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Гаубица ВСУ на юге Украины

Украинские войска испытывают дефицит боеприпасов как к технике, поставляемой Западом, так и в своей собственной, оставшейся в стране со времен СССР. Гаубицы 2С1 «Гвоздика» калибра 122 миллиметра были основным орудием механизированных бригад ВСУ к началу российского вторжения, но из-за дефицита боеприпасов и военных потерь их в строю остается все меньше.

Ivan Antypenko / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Дружковки в Донецкой области

Дружковка — город в Краматорском районе Донецкой области Украины, расположенный недалеко от линии фронта. 1 апреля российские войска в очередной раз обстреляли город из ЗРК С-300, разрушив дворец культуры.

«Две ракеты прилетели. Раздалось два взрыва. Прилетело во дворец культуры — здание частично разрушено, ни стен, ни крыши, ни зрительного зала нет, ни окон», — рассказал «Суспильне» глава городской администрации Сергей Буковский. Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Дворец культуры в Дружковке не первый раз попадает под российский обстрел. «Мы только начали восстановительные работы после второго „прилета“ по дворцу культуры, и это третий „прилет“», — сказал Боевский. Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.