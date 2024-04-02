Российские войска в третий раз разбомбили дворец культуры в городе Дружковка. Купянск постоянно под обстрелом — но не все жители готовы его покинуть Семьсот шестьдесят восьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Белгород дважды за день попал под обстрел. В результате первого обстрела пострадали девять человек.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе из-за обстрелов разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура.
- Минобороны России утверждает, что ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams.
- С начала года российские войска запустили по Киеву более 180 ракет и дронов, заявили в городской администрации.
- В Украине началась демобилизация военных, которые проходили срочную службу на момент введения военного положения.
- В Минобороны Эстонии допустили отправку европейских военных в Украину для обучения украинских военнослужащих.
Разрушенный Купянск
Купянск в Харьковской области оставался под российской оккупацией несколько месяцев — с февраля по сентябрь 2022 года. ВСУ в ходе контрнаступления освободили город, но российские войска долго не оставляли попыток снова захватить его. Весной 2024 года ВС РФ прекратили атаки на город, вероятно, как писала «Медуза» в последней сводке, чтобы перебросить силы для наступления на других участках фронта.
Гаубица ВСУ на юге Украины
Украинские войска испытывают дефицит боеприпасов как к технике, поставляемой Западом, так и в своей собственной, оставшейся в стране со времен СССР. Гаубицы 2С1 «Гвоздика» калибра 122 миллиметра были основным орудием механизированных бригад ВСУ к началу российского вторжения, но из-за дефицита боеприпасов и военных потерь их в строю остается все меньше.
Последствия обстрела Дружковки в Донецкой области
Дружковка — город в Краматорском районе Донецкой области Украины, расположенный недалеко от линии фронта. 1 апреля российские войска в очередной раз обстреляли город из ЗРК С-300, разрушив дворец культуры.
Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.