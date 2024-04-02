Госдума приняла закон о дополнительных трудовых гарантиях вдовам погибших ветеранов боевых действий.

В соответствии с документом, теперь вдов нельзя будет увольнять с работы в течение года после гибели супруга.

Исключением являются случаи, когда женщина повторно вышла замуж или когда она неоднократно допускает грубые нарушения трудовой дисциплины.

В январе Госдума приняла закон, запрещающий увольнять одиноких матерей, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет.

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Также в России действуют нормы, запрещающие увольнять беременных женщин, женщин, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет, а также единственного кормильца ребенка до трех лет в многодетной семье.

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