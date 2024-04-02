Дума приняла закон, запрещающий увольнять вдов погибших ветеранов — в течение года после их гибели
Источник: Интерфакс
Госдума приняла закон о дополнительных трудовых гарантиях вдовам погибших ветеранов боевых действий.
В соответствии с документом, теперь вдов нельзя будет увольнять с работы в течение года после гибели супруга.
Исключением являются случаи, когда женщина повторно вышла замуж или когда она неоднократно допускает грубые нарушения трудовой дисциплины.
В январе Госдума приняла закон, запрещающий увольнять одиноких матерей, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет.
Также в России действуют нормы, запрещающие увольнять беременных женщин, женщин, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет, а также единственного кормильца ребенка до трех лет в многодетной семье.