«Это не означает, что мы собираемся воевать». Глава МИД Польши сообщил, что страны НАТО договорились создать миссию альянса в Украине

Министры иностранных дел стран НАТО договорились создать миссию альянса в Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Это не означает, что мы собираемся воевать. Но теперь мы сможем более слаженно использовать возможности альянса по координации, обучению и планированию поддержки Украины», — заявил министр по итогам саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Другие представители стран НАТО это заявление пока не комментировали.

Накануне Сикорский говорил, что создание миссии НАТО не будет «конфронтационным для Москвы», хотя президент России пытается убедить своих граждан в конфликте с НАТО.

«Он повторяет эту ложь об оборонительной войне. Я не советую ему нападать на НАТО, потому что мы в 20 раз богаче, Россия проиграет такую войну. Так же, как СССР проиграл холодную войну», — заявил министр.

Заявление Сикорского о создании миссии НАТО прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он предположил, что это «просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если военные альянса появятся на территории Украины. Так он комментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку войск европейских стран в Украину. Песков отмечал, что другие страны НАТО «сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия», поскольку прямой конфликт с Россией не в их интересах.

Читайте также

«Не исключать чего-то — не означает делать это» Макрон сказал, что в Украину могут отправить войска стран Запада. Или не сказал? Или не могут? Цепочка непонятных заявлений

Читайте также

«Не исключать чего-то — не означает делать это» Макрон сказал, что в Украину могут отправить войска стран Запада. Или не сказал? Или не могут? Цепочка непонятных заявлений