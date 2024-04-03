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Война Семьсот семидесятый день. Онлайн «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 апреля читайте тут.
В середине марта Владимир Путин получил рекордные результаты на выборах: по официальным данным, больше 87% голосов при явке в 77%. Кремлевские чиновники считают, что с такой поддержкой (пусть даже частично «нарисованной») Путин имеет карт-бланш на любые, в том числе самые непопулярные решения. О том, какими могут быть эти решения на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», «Медуза» поговорила с политологом, исследователем гражданско-военных отношений Кириллом Шамиевым.
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