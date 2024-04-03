Война Семьсот семидесятый день. Онлайн «Медузы»

В середине марта Владимир Путин получил рекордные результаты на выборах: по официальным данным, больше 87% голосов при явке в 77%. Кремлевские чиновники считают, что с такой поддержкой (пусть даже частично «нарисованной») Путин имеет карт-бланш на любые, в том числе самые непопулярные решения. О том, какими могут быть эти решения на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», «Медуза» поговорила с политологом, исследователем гражданско-военных отношений Кириллом Шамиевым.

Власти РФ продолжают обвинять Украину в организации теракта в «Крокусе». Путин задумал новый поход на Киев? Или еще одну мобилизацию? Пытаемся разобраться с политологом Кириллом Шамиевым