Президент Украины Владимир Зеленский считает, что западные партнеры должны поддерживать удары по российской инфраструктуре в ответ на обстрелы украинских территорий.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом украинский лидер среди прочего прокомментировал призыв ООН прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру в России после ударов беспилотников в Татарстане.

Зеленский поблагодарил «различные международные организации, которые постоянно что-то осуждают». Он предложил представителям этих организаций приехать в Харьков, который войска РФ регулярно обстреливают, а затем «что-то осуждать».

Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света, без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия, кроме силы, ничего не понимает.

И все осуждения относительно незаконной оккупации нашей территории, ударов по нашей энергетике, блэкаутов, которые мы пережили во время этих двух лет, подрыва нашей инфраструктуры, гидроэлектростанций… Все эти осуждения не привели к уменьшению атак РФ.

Это свидетельствует о том, что эти люди понимают только то, когда есть мощный ответ, поэтому я считаю, что наши западные партнеры должны поддерживать украинские ответы.

С начала 2024 года украинские беспилотники нанесли более 10 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища. По подсчетам Reuters, по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале 2024 года.

Financial Times писала, что США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. По информации издания, Вашингтон опасается, что удары беспилотников по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы.

Зеленский ранее говорил, что США не поддерживают атаки украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру. Он утверждал, что во время таких атак Украина применяла собственные дроны.

Последствия атак беспилотников на российские НПЗ

В России снова дорожает бензин — из-за участившихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Смогут ли власти взять ситуацию под контроль?

Последствия атак беспилотников на российские НПЗ

В России снова дорожает бензин — из-за участившихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Смогут ли власти взять ситуацию под контроль?