«Западные партнеры должны поддерживать украинские ответы». Зеленский — о критике атак на российские НПЗ
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что западные партнеры должны поддерживать удары по российской инфраструктуре в ответ на обстрелы украинских территорий.
На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом украинский лидер среди прочего прокомментировал призыв ООН прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру в России после ударов беспилотников в Татарстане.
Зеленский поблагодарил «различные международные организации, которые постоянно что-то осуждают». Он предложил представителям этих организаций приехать в Харьков, который войска РФ регулярно обстреливают, а затем «что-то осуждать».
Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света, без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия, кроме силы, ничего не понимает.
И все осуждения относительно незаконной оккупации нашей территории, ударов по нашей энергетике, блэкаутов, которые мы пережили во время этих двух лет, подрыва нашей инфраструктуры, гидроэлектростанций… Все эти осуждения не привели к уменьшению атак РФ.
Это свидетельствует о том, что эти люди понимают только то, когда есть мощный ответ, поэтому я считаю, что наши западные партнеры должны поддерживать украинские ответы.
С начала 2024 года украинские беспилотники нанесли более 10 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища. По подсчетам Reuters, по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале 2024 года.
Financial Times писала, что США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. По информации издания, Вашингтон опасается, что удары беспилотников по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы.
Зеленский ранее говорил, что США не поддерживают атаки украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру. Он утверждал, что во время таких атак Украина применяла собственные дроны.