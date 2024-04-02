Ростовский губернатор увеличил выплату за подписание контракта на службу в армии до 700 тысяч рублей. Больше платят только в Петербурге

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об увеличении единовременной выплаты за заключение контракта на службу в армии до 700 тысяч рублей, сообщил он в своем телеграм-канале.

Эта сумма будет выплачиваться из регионального бюджета всем, кто заключил контракт с 1 апреля 2024 года в Ростовской области — независимо от места проживания или регистрации, пояснил Голубев. Выплаты тем, кто будет служить в именных батальонах, составят один миллион рублей.

Также Голубев сообщил об увеличении региональной выплаты тем, кто служил по призыву или был призван по мобилизации, а потом решил заключить контракт. Таким людям раньше выплачивали 100 тысяч рублей, теперь они будут получать единоразово 300 тысяч рублей.

Размер единоразовых выплат заключившим контракт с армией каждый регион устанавливает самостоятельно. Издание «7×7» отмечает, что после увеличения Ростовская область оказалась на втором месте по стране по сумме этой выплаты — больше только в Санкт-Петербурге, где она составляет 905 тысяч рублей.

В Москве размер региональной выплаты составляет 50 тысяч рублей, но военнослужащие получают ее не единоразово, а в течение всего срока службы по контракту, который должен быть заключен не менее, чем на год — то есть минимум 600 тысяч рублей. В Московской области единовременная выплата составляет 205 тысяч рублей или 605 тысяч рублей при службе в именных подразделениях.

Региональные выплаты начисляются вдобавок к единой сумме, утвержденной на федеральном уровне Владимиром Путиным для тех, кто в период проведения « » заключил контракт сроком на год и более. С 21 сентября 2022 года она составляет 195 тысяч рублей.

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