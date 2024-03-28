«Нам нужна помощь сейчас». Зеленский заявил, что новое российское наступление ожидается в ближайшие месяцы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российские войска готовят новое крупное наступление, которое может начаться в конце мая или июне. Об этом он сказал в интервью CBS News.

По словам президента Украины, прошедшей зимой ВСУ удалось сдержать наступление войск РФ и стабилизировать ситуацию. При этом и тогда, и сейчас в украинской армии наблюдалась острая нехватка боеприпасов.

Зеленский отметил, что новое крупное российское наступление ожидается в конце мая или июне. О каком из направлений идет речь, он не уточнил.

«А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас», — сказал украинский президент.

Согласно публикации CBS News, Зеленский в интервью сказал, что украинские военные пока не готовы защищаться от нового российского наступления. «РБК-Украина» отмечает, что в видеоверсии интервью этих слов нет.

По словам Зеленского, больше всего Украине нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерийские снаряды.

Конгресс США несколько месяцев из-за внутриполитических разногласий не может одобрить финансирование военной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов. Сенат конгресса США в феврале одобрил соответствующий законопроект, но в палате представителей его до сих пор не рассматривали.

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