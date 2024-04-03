Первое в России дело о диверсионном сообществе дошло до суда. Фигурантов обвиняют в вербовке подростков для поджогов на железной дороге

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило дело против двух жителей Подмосковья, вербовавших подростков для поджогов релейных шкафов на железной дороге. «Коммерсант» пишет, что это первое уголовное дело в России по статье о создании диверсионного сообщества.

В деле два фигуранта — жители поселка Селятино Нарофоминского городского округа Подмосковья Кирилл Горьков и Евгений Заичкин. В карточке дела указано, что обоих обвиняют в диверсии (статья 281 УК) и создании диверсионного сообщества (статья 281.3 УК). У Горькова вдобавок есть статьи о прохождении обучения в целях осуществления диверсий (281.2 УК), вовлечении несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление (150 УК) и краже (158 УК).

В апреле 2023 года полицейские задержали нескольких подростков, поджигавших релейные шкафы на железной дороге. Они рассказали, что делали это по просьбе Горькова, обещавшего им по несколько тысяч рублей.

Сам Горьков в ходе следствия сообщил, что переписывался в телеграме с жителем Воронежа, который предложил устраивать поджоги на железной дороге и пообещал до 100 тысяч рублей за каждый сожженный релейный шкаф. Этой идеей Горьков поделился с Заичкиным. В материалах дела говорится, что Горьков должен был снимать поджоги шкафов на видео, чтобы потом отправить их заказчку (кто это — не уточняется). Получить вознаграждение Горьков и Заичикин не успели — их задержали и отправили в СИЗО.

На допросах Заичкин признал вину в поджоге одного релейного шкафа, Горьков — в поджоге трех и в привлечении подростков.

«Коммерсант» уточняет, что Горьков и Заичкин двоюродные братья, оба были ранее судимы: Заичкин за покупку наркотиков, Горьков за угон машины, незаконное пересечение границы и мошенничество.

С начала войны на железных дорогах в разных регионах России регулярно происходят поджоги релейных шкафов. В апреле 2023 года «Медиазона», изучив дела, подсчитала, что с начала осени силовики сообщили о задержании не менее 66 человек более чем в 21 регионе России. Почти все задержанные были моложе 25 лет, треть из них были несовершеннолетними.

Статья о создании диверсионного сообщества была введена в уголовный кодекс в декабре 2022 года. Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы. По статье о прохождении обучения в целях осуществления диверсий — вплоть до пожизненного срока.

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хроника 770-го дня войны

Война Семьсот семидесятый день. Онлайн «Медузы»