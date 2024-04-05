Российские военные обстреляли Запорожье. Погибли четыре человека, более 20 получили ранения

Обновление. В Запорожье в результате российских обстрелов погибли четыре человека, более 20 получили ранения, сообщил глава областной администрации Иван Федоров.

Российские военные днем 5 апреля обстреляли город Запорожье. Об этом сообщили власти региона.

Как отмечает «Суспильне», сначала по городу был нанесен удар тремя ракетами, затем — еще двумя. «Россия нанесла повторный удар по Запорожью, когда на месте работали спасатели и полицейские. Там находились наши журналисты, которые снимали последствия первого удара», — написало издание.

По данным властей региона, в результате обстрелов погибли три человека, еще 19 получили ранения. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых — репортеры «Укринформ» и «1+1».

В областной администрации также сообщили, что повреждения получили три многоэтажки, один частный дом, общежитие и заведение торговли.

В то же время, представитель назначенной Россией «администрации» оккупированной части Запорожской области Кирилл Рогов утверждает, что целью удара было предприятие «Мотор Сич», где собирают двигатели для военных самолетов и ремонтируют технику ВСУ.

Минобороны РФ удар не комментировало.

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