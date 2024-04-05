«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 50 тысяч российских военных в Украине

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» при содействии команды волонтеров на основе открытых источников установили имена 50 016 российских военных, погибших в Украине с февраля 2022 года.

Около 18% подтвержденных потерь составляют заключенные, 13% — отправившиеся на фронт добровольцы, 12% — мобилизованные. Также среди погибших — по меньшей мере 3354 офицера, в том числе 1016 элитных специалистов командного звена.

Как отмечает «Би-би-си», с осени 2023 года потери российской армии на фоне попыток наступления в Донецкой области начали существенно расти и сейчас составляют 550-600 человек в неделю.

«Медуза» и «Медиазона» к двухлетней годовщине начала войны оценили количество погибших с помощью математических методов, используя данные избыточной смертности. Авторы исследования пришли к выводу, что к декабрю 2023 года в Украине погибли не менее 75 тысяч человек.

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