The New York Times: Украина не получит приглашение в НАТО на ближайшем саммите в Вашингтоне

Лидеры стран НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле по случаю 75-летия альянса, не намерены приглашать Украину вступить в военный союз, пишет газета The New York Times.

Пока в НАТО не хотят принимать в альянс нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности втянет альянс в войну, говорится в статье. При этом в альянсе хотят найти «золотую середину» — что-то кроме членства, но достаточно весомое, чтобы показать Украине, что НАТО поддерживает ее в долгосрочной перспективе. Однако пока остается неясным, что это будет.

Одним из вариантов такой поддержки, как сообщала Financial Times, может стать фонд союзнических взносов, который будет обеспечивать пятилетний пакет помощи Украины на сумму до 100 миллиардов долларов. Но эта идея, отмечает The New York Times, была встречена недоумением, поскольку неясно, как НАТО может заставить страны-участницы финансировать этот фонд.

По данным газеты, против предложения начать переговоры о членстве Украины в НАТО в Вашингтоне по-прежнему выступают США и Германия. Они выступают за то, чтобы этот вопрос был снят с повестки. При этом США и Германия хотят определить конкретные условия, которые Украина сможет выполнить для начала переговоров. Пока попытки определить эти условия не продвинулись вперед.

Все это может не иметь значения к июлю, если российское наступление продолжит развиваться, а Украина столкнется с угрозой поражения в войне на фоне нехватки военной помощи, в том числе из-за разногласий в Конгрессе США, отмечает The New York Times.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая 4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявил, что Киев ждет решения союзников о том, каким должен быть следующий шаг к членству Украины в альянсе. «Форма и содержание следующего шага к членству Украины в НАТО должны решать сами союзники. Мы будем с нетерпением ждать результата, но, конечно, считаем, что Украина заслуживает быть членом НАТО и что это должно произойти как можно раньше», — сказа он.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле страны — участницы альянса согласились упростить процесс вступления Украины в блок.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что страны НАТО к саммиту в июле сосредоточат свои усилия на подготовке дорожной карты вступления Украины в альянс.

В свою очередь итальянское издание La Repubblica на фоне возобновившегося обсуждения вступления Украины в НАТО опубликовало статью, где говорится об одном из «гипотетических» сценариев принятия страны в альянс. Газета утверждает, что неофициально в НАТО обсуждают вариант, при котором Киеву предложат уступить захваченные российскими войсками территории Москве в обмен на гарантии безопасности и немедленное вступление в альянс территорий, подконтрольных властям Украины.

Ранее в ответ на похожее предложение представители украинских властей заявляли, что не «торгуют территориями».

Почему Украина все еще не вступила в НАТО

И все-таки: почему Украину не берут в НАТО? Союзники боятся прямого столкновения с Путиным? Пытаемся разобраться с политологом Кимберли Мартен — специалистом по отношениям альянса с Россией

