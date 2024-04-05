В Запорожье дети впервые с начала войны вернулись в школы Семьсот семьдесят первый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

НАТО объявило о создании невоенной миссии в Украине.

Войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе. Четыре человека погибли, 12 ранены.

«Укрэнерго» ввело веерные отключения электричества в шести областях Украины из-за российских обстрелов.

Финляндия бессрочно продлила закрытие границы с Россией.

ФСБ отчиталась о задержании в Краснодарском крае гражданина Израиля, которого заподозрили в «намерении вступить в ВСУ». Его выдворили из России.

«Украинская правда» изучила декларации 2200 чиновников. С начала войны их доходы выросли на четверть.

Суд арестовал советского диссидента Александра Скобова, которого обвиняют в оправдании терроризма.

Кадр дня. Школьный урок в бомбоубежище в Запорожье

В административном центре Запорожской области с начала апреля часть школ впервые с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину вернулась к очному обучению. В «смешанном формате», предусматривающим как очное, так и дистанционное обучение, пока работают 24 школы. Уроки проводятся только в учебных заведениях, оснащенных бомбоубежищами, сообщил глава региона Иван Федоров. Сейчас уроки очно могут посещать 1,5 тысячи школьников, а к началу нового учебного года власти рассчитывают, что в Запорожье «смешанная форма» обучения будет доступна 40 тысячам школьников. Федоров посетил две школы, где ученики впервые за два с лишним года могут учиться очно. «Дети довольны, родители спокойны, педагоги — в активной работе», — написал он.

Kateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETA

Удар по Харькову

Российские войска в ночь на 4 апреля атаковали Харьков беспилотниками. Под удар попали жилые дома. Погибли четыре человека, в том числе трое спасателей, работавших на месте одного из ударов, которое повторно атаковал дрон.

George Ivanchenko / AP / Scanpix / LETA

Жители Харькова во время ночной атаки дронов



George Ivanchenko / AP / Scanpix / LETA

В результате атаки российских дронов ранения получили 12 человек, в том числе спасатель, полицейский и медсестра George Ivanchenko / AP / Scanpix / LETA

Российские беспилотники повредили два многоэтажных жилых дома Viacheslav Mavrychev / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Врачи скорой помощи с одним из пострадавших в Харькове мирных жителей



Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

Россия регулярно наносит удары по Харькову и Харьковской области, выводя из строя энергетическую инфраструктуру. В Харькове, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, по состоянию на утро 5 апреля были обесточены 500 тысяч абонентов, для остальных потребителей — как жителей, так и предприятий — действуют графики подачи и отключения электроэнергии. Больницы получают электричество от автономных генераторов. George Ivanchenko / AP / Scanpix / LETA

Украинские минометчики в Торецке

Город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области находится рядом с местом наиболее активных боев. Российские войска постоянно обстреливают Торецк из артиллерии, а также сбрасывают на город авиабомбы.

Под Торецком оборону держат бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Украинские военные последние несколько месяцев столкнулись с дефицитом снарядов. Западные союзники пока не могут полностью выполнить взятые на себя обязательства по поставкам Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

24-й отдельная механизированная бригада участвовала в боях на востоке Украины еще в 2014 году, потеряв тогда погибшими почти 160 человек Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

По данным переписи 2001 года, в Торецке жили более 82 тысяч человек, в 2022 году в городе было чуть менее 31 тысячи жителей. К лету 2023 года население Торецка и прилегающих к нему территорий сократилось до 15 тысяч человек Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Последствия обстрела Донецка

Из Донецка, находящегося под контролем России, почти каждый день поступают сообщения об обстрелах. Власти ДНР обвиняют в них украинских военных.

Сотрудник МЧС России осматривает одну из квартир, пострадавшую во время обстрела Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

69-летняя Евгения Суворова в своей разрушенной квартире Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Глава ДНР Денис Пушилин 4 апреля писал , что в результате очередного обстрела Донецка погибли два человека, пятеро получили ранения Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот семидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.