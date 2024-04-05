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В Запорожье дети впервые с начала войны вернулись в школы Семьсот семьдесят первый день войны. Фотографии

Источник: Meduza

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

  • НАТО объявило о создании невоенной миссии в Украине.
  • Войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе. Четыре человека погибли, 12 ранены.
  • «Укрэнерго» ввело веерные отключения электричества в шести областях Украины из-за российских обстрелов.
  • Финляндия бессрочно продлила закрытие границы с Россией.
  • ФСБ отчиталась о задержании в Краснодарском крае гражданина Израиля, которого заподозрили в «намерении вступить в ВСУ». Его выдворили из России.
  • «Украинская правда» изучила декларации 2200 чиновников. С начала войны их доходы выросли на четверть.
  • Суд арестовал советского диссидента Александра Скобова, которого обвиняют в оправдании терроризма.

Кадр дня. Школьный урок в бомбоубежище в Запорожье

В административном центре Запорожской области с начала апреля часть школ впервые с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину вернулась к очному обучению. В «смешанном формате», предусматривающим как очное, так и дистанционное обучение, пока работают 24 школы. Уроки проводятся только в учебных заведениях, оснащенных бомбоубежищами, сообщил глава региона Иван Федоров. Сейчас уроки очно могут посещать 1,5 тысячи школьников, а к началу нового учебного года власти рассчитывают, что в Запорожье «смешанная форма» обучения будет доступна 40 тысячам школьников. Федоров посетил две школы, где ученики впервые за два с лишним года могут учиться очно. «Дети довольны, родители спокойны, педагоги — в активной работе», — написал он.

Kateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETA

Удар по Харькову

Российские войска в ночь на 4 апреля атаковали Харьков беспилотниками. Под удар попали жилые дома. Погибли четыре человека, в том числе трое спасателей, работавших на месте одного из ударов, которое повторно атаковал дрон.

George Ivanchenko / AP / Scanpix / LETA
Жители Харькова во время ночной атаки дронов

George Ivanchenko / AP / Scanpix / LETA
В результате атаки российских дронов ранения получили 12 человек, в том числе спасатель, полицейский и медсестра
George Ivanchenko / AP / Scanpix / LETA
Российские беспилотники повредили два многоэтажных жилых дома
Viacheslav Mavrychev / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images
Врачи скорой помощи с одним из пострадавших в Харькове мирных жителей

Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA
Россия регулярно наносит удары по Харькову и Харьковской области, выводя из строя энергетическую инфраструктуру. В Харькове, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, по состоянию на утро 5 апреля были обесточены 500 тысяч абонентов, для остальных потребителей — как жителей, так и предприятий — действуют графики подачи и отключения электроэнергии. Больницы получают электричество от автономных генераторов.
George Ivanchenko / AP / Scanpix / LETA

Украинские минометчики в Торецке

Город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области находится рядом с местом наиболее активных боев. Российские войска постоянно обстреливают Торецк из артиллерии, а также сбрасывают на город авиабомбы.

Под Торецком оборону держат бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила
Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
Украинские военные последние несколько месяцев столкнулись с дефицитом снарядов. Западные союзники пока не могут полностью выполнить взятые на себя обязательства по поставкам
Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
24-й отдельная механизированная бригада участвовала в боях на востоке Украины еще в 2014 году, потеряв тогда погибшими почти 160 человек
Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
По данным переписи 2001 года, в Торецке жили более 82 тысяч человек, в 2022 году в городе было чуть менее 31 тысячи жителей. К лету 2023 года население Торецка и прилегающих к нему территорий сократилось до 15 тысяч человек.
Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Последствия обстрела Донецка

Из Донецка, находящегося под контролем России, почти каждый день поступают сообщения об обстрелах. Власти ДНР обвиняют в них украинских военных.

Сотрудник МЧС России осматривает одну из квартир, пострадавшую во время обстрела
Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA
69-летняя Евгения Суворова в своей разрушенной квартире
Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA
Глава ДНР Денис Пушилин 4 апреля писал, что в результате очередного обстрела Донецка погибли два человека, пятеро получили ранения
Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA
Главные фотографии предыдущего — семьсот семидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.