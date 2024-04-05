В Запорожье дети впервые с начала войны вернулись в школы Семьсот семьдесят первый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- НАТО объявило о создании невоенной миссии в Украине.
- Войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе. Четыре человека погибли, 12 ранены.
- «Укрэнерго» ввело веерные отключения электричества в шести областях Украины из-за российских обстрелов.
- Финляндия бессрочно продлила закрытие границы с Россией.
- ФСБ отчиталась о задержании в Краснодарском крае гражданина Израиля, которого заподозрили в «намерении вступить в ВСУ». Его выдворили из России.
- «Украинская правда» изучила декларации 2200 чиновников. С начала войны их доходы выросли на четверть.
- Суд арестовал советского диссидента Александра Скобова, которого обвиняют в оправдании терроризма.
Кадр дня. Школьный урок в бомбоубежище в Запорожье
В административном центре Запорожской области с начала апреля часть школ впервые с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину вернулась к очному обучению. В «смешанном формате», предусматривающим как очное, так и дистанционное обучение, пока работают 24 школы. Уроки проводятся только в учебных заведениях, оснащенных бомбоубежищами, сообщил глава региона Иван Федоров. Сейчас уроки очно могут посещать 1,5 тысячи школьников, а к началу нового учебного года власти рассчитывают, что в Запорожье «смешанная форма» обучения будет доступна 40 тысячам школьников. Федоров посетил две школы, где ученики впервые за два с лишним года могут учиться очно. «Дети довольны, родители спокойны, педагоги — в активной работе», — написал он.
Удар по Харькову
Российские войска в ночь на 4 апреля атаковали Харьков беспилотниками. Под удар попали жилые дома. Погибли четыре человека, в том числе трое спасателей, работавших на месте одного из ударов, которое повторно атаковал дрон.
Украинские минометчики в Торецке
Город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области находится рядом с местом наиболее активных боев. Российские войска постоянно обстреливают Торецк из артиллерии, а также сбрасывают на город авиабомбы.
Последствия обстрела Донецка
Из Донецка, находящегося под контролем России, почти каждый день поступают сообщения об обстрелах. Власти ДНР обвиняют в них украинских военных.
Главные фотографии предыдущего — семьсот семидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.