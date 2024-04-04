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Войска России атаковали дронами Харьков. Погибли четыре человека, в том числе трое спасателей
На одном из беспилотников была надпись «За Крокус Сити Холл!!!»
1 минута
13:38, 4 апреля 2024
Российские войска в ночь на 4 апреля нанесли удар по Харькову дронами-камикадзе. Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что город атаковали 15 беспилотников. Под удар попали жилые дома. Погибли четыре человека, в том числе трое спасателей: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Они работали на месте одного из ударов, которое повторно атаковал дрон. 12 человек были ранены. Харьковская областная прокуратура
опубликовала
фото одного из дронов, на котором мелом написано: «За Крокус Сити Холл!!!» Власти России бездоказательно утверждают, что Украина причастна к теракту в «Крокусе». Украина это отрицает. Ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства».
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