По данным украинских СМИ, при ударах дронов по аэродромам России уничтожены или повреждены 19 самолетов

Источники «Украинской правды» и «РБК-Украина» в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины утверждают, что три стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два штурмовика Су-25 получили повреждения в результате атаки беспилотников на российские аэродромы. Независимых подтверждений этой информации нет.

По словам источников, бомбардировщики Ту-95МС повреждены во время атаки на аэродром «Энгельс» в Саратовской области. Утверждается, что погибли семь российских военных.

Источник также утверждает, что два штурмовика Су-25 сгорели на аэродроме в Ейске Краснодарского края, погибли четверо военных.

Также источники сообщили, что дроны атаковали военный аэродром в городе Курск. О последствиях атаки не сообщается.

«Ночь на 5 апреля стала одной из самых черных для российской стратегической авиации и авиации в целом. Последствия только этой атаки будут ощутимы для оккупантов в долгосрочной перспективе. Но это не последняя подобная операция, мы, как говорится, „еще не начинали“», — заявил собеседник «РБК-Украина» в украинской разведке.

Источники украинского Hromadske ранее сообщили, что в ночь на 5 апреля беспилотники атаковали военный аэродром Морозовск в Ростовской области, в результате чего не менее шести российских самолетов уничтожены, а восемь получили «существенные повреждения». По данным российских властей, ранены восемь человек.

Минобороны России заявило утром 5 апреля, что на территории пяти российских регионов сбиты 53 беспилотника. Большинство дронов, 44, сбили в Ростовской области.