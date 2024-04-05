Глава Олимпийского комитета России назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые выступят на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков резко раскритиковал российских теннисистов, которые собираются выступить на летних Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Поздняков написал в телеграм-канале, что «разделяет и поддерживает» позицию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер — ранее она назвала «командой бомжей» россиян, которые выступят на Олимпиаде. Поздняков сделал заявление на фоне дискуссии между Винер и теннисистами.

Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и . Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя.

Ирина Винер заявила РИА Новости 26 марта, что российские спортсмены, которые выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе, — это «команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Комментируя ее слова, российская теннисистка Дарья Касаткина заявила: «„Бомж“ Дарья передает всем привет и желает хорошего дня». Винер в ответ назвала спортсменов, которых допустят до Игр-2024, «командой беженцев».

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года принял решение допустить до Олимпиады российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе (без флага и гимна) — и только в индивидуальных видах спорта. До Игр не допустили спортсменов, которые публично поддержали войну в Украине или заключили контракт с вооруженными силами России или Беларуси.

МОК сообщил в марте, что на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов. Они не будут участвовать в церемонии открытия Олимпиады. По состоянию на 19 марта на Игры квалифицировались 12 россиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью «Аргументам и фактам», что к решению россиян, которые выступят на Играх, нужно относиться с уважением, потому что «другого шанса у них уже может просто не оказаться».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.