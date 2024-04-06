Российские войска нанесли удар по Харькову. Погибли шесть человек

Российские войска в ночь на 6 апреля нанесли удар по Харькову, в результате которого погибли шесть человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его данным, город атаковали беспилотниками. Удар пришелся по жилой застройке. Предварительно, повреждены девять многоэтажных домов, три общежития, другие здания, АЗС и десять автомобилей, сообщил мэр.

Глава харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что российские войска также атаковали город ракетами. По его словам, при обстреле пострадали «исключительно гражданские объекты».

Также Синегубов сообщил, что ранения получили 11 человек. По его данным, восемь пострадавших получили травмы средней тяжести, остальные — легкой.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ночью российские войска выпустили по по территории Украины 32 ударных беспилотника и шесть ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить три ракеты и 28 беспилотников.

В Минобороны РФ удар по Харькову не комментировали. Тем не менее в ведомстве заявили, что ночью в Белгородской области были сбиты десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Губернатора региона Вячеслав Гладков заявил, что ракеты сбили на подлете к Белгороду. При этом в городе, по его словам, были выявлены различные повреждения в 12 многоквартирных домах, детской поликлинике, спортивном комплексе и коммерческом предприятии. Кроме того, в Белгородском районе в результате атаки один частный дом полностью сгорел, а четыре многоквартирных и пять частных домов были повреждены. Обошлось без пострадавших.