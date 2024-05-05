Войска РФ атаковали Украину беспилотниками. В Днепре повреждены инфраструктурные объекты, в Харькове при ударе по жилым домам пострадали шесть человек

Российские военные в ночь на 5 мая атаковали Украину с северного и южного направлений 24 беспилотниками типа «Шахед-131/136», сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

По его словам, украинские войска в результате боевой работы уничтожили 23 дрона в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

12 беспилотников в ходе ночной атаки были сбиты в Криворожском, Никопольском и Днепровском районах Днепропетровской области, рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак. В Днепре обломки сбитых дронов повредили многоэтажное здание и инфраструктурные объекты, там произошли пожары. В Слобожанской общине повреждены два автомобиля и магазин. Люди не пострадали.

В Харькове в результате попадания российского беспилотника в частный сектор Основянского района загорелись три дома, сообщил мэр города Игорь Терехов. По словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, из-за атаки беспилотников в Харькове сгорел дом и хозяйственные постройки. Шесть человек пострадали, среди них — девочка 2015 года рождения. У нее, уточнил чиновник, острая реакция на стресс.

Власти Херсонской области рассказали, что над регионом был сбит один российский беспилотник. О других последствиях атаки, не сообщается.

Российские военные регулярно атакуют территории Украины беспилотниками-камикадзе, нанося удары по гражданской, критической и энергетической инфраструктуре. При это с начала полномасштабной войны Минобороны РФ утверждает, что атакует только военные объекты в Украине.

5 мая православные христиане в России и Украине отмечают Пасху.